Попытка похищения новорожденного из красноярской больницы была тщательно спланирована

«Комсомольской правде»-Красноярск стали известны новые уточненные подробности случившегося в Красноярской краевой детской больнице. Напомним, 27 ноября (а не 28, как сообщалось ранее) неизвестная женщина проникла в помещение больницы и напала на молодую маму с новорожденным ребенком на руках, - об этом нам рассказал собственный источник. Мама отчаянно прижимала малыша, закрывая его собой, и звала на помощь. Персонал больницы подоспел вовремя, нападавшая похитительница скрылась.

В городской полиции пока отрицают, что женщина пыталась похитить малыша. Якобы, просто неадекватная женщина напала на роженицу. Но у нас есть другая информация: преступление было тщательно спланировано, и у похитительницы, более того, был сообщник!

Полицейскими разыскивается женщина. На вид около 30 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темные сплетены в косу длиной ниже плечФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

На публикацию в «Комсомолке» откликнулся человек, который рассказал подробности:

- Эта женщина хорошо знала территорию больницы, знала, как расположены камеры, - рассказал нам наш информатор. – Она старалась закрывать лицо капюшоном, когда шла мимо них. Более того, у нее был сообщник. Внизу сидел человек, у него был новый белый конверт для ребенка. Предположительно, они планировали, что похитительница под видом пациентки выйдет из отделения с ребенком, его завернут в конверт и, не привлекая вниманию, покинут больницу. Но поднялся шум. Удивительно, что преступникам удалось сбежать. Все в камерах, охрана неотрывно смотрит в мониторы, и даже не догнали убегавших! Сначала пропустили, затем опустили! Кстати, это охранное агенство, которое обслуживает Перинатальный центр, работает и в большинстве крупных медицинских учреждениях города. И более того, полиция приехала спустя полтора часа. Поэтому они, наверное, и не хотят признавать публично всю серьезность произошедшего. А вообще, это очень серьезная история. Не считая того, что роженицу долбанули по голове так, что ее пришлось «зашивать».

Перинатальный центрФото: Мария ЛЕНЦ

По нашим данным, женщина и ее муж отсмотрели снятое камерами видео. И не узнали в лицо напавшую. Не вспомнили, чтобы с кем-то у них был конфликт... Возможно, похитители шли не за конкретным ребенком, и не к конкретной молодой маме. Просто намеревались похитить малыша. Зачем – пока следствие теряется в догадках.

- В тот же день были предупреждены руководители всех отделений в данном медицинском учреждении, - сообщила «Комсомолкой правде» - Красноярск Зоя Масленникова, пресс-секретарь министерства здравоохранения Красноярского края. – О еще большем внимании к безопасности, спокойствию проходящих лечение пациентов. Такая же информация доведена до руководителей других медицинских учреждений города и края. Безусловно, это беспрецедентный случай.

ОФИЦИАЛЬНО

МВД по Красноярскому краю:

Полицейскими разыскивается женщина на вид около 30 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темные сплетены в косу длиной ниже плеч. Была одета: пуховик синего цвета с капюшоном, свитер черного цвета с рисунком светлого цвета на груди, брюки черные, на голове шапка красного или бордового цвета.

Всем, кому известно о личности и местонахождении подозреваемой, просьба сообщить по телефону дежурной части полиции (391) 227-19-35.