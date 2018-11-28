В Красноярскую краевую детскую больницу проникла неизвестная женщина и попыталась украсть новорожденного ребенка

Предупреждаем сразу: никакого официального подтверждения этой информации еще нет. «Комсомолке» об этом сообщили собственные источники.

Сегодня днем, 28 ноября, в Красноярском краевом центре охраны материнства и детства произошло ЧП. В одном из отделений попытались похитить новорожденного ребенка.

- Неизвестная женщина, не русская, азиатка по внешности, каким-то образом проникла с улицы внутрь, минуя охрану, - рассказал наш информатор. - У нее с собой были детские вещи и, кажется, она оделась так, чтобы сойти за рожениц, которые здесь лежат. Словно выбежала на улицу зачем-то и вернулась.

Те, кто бывал в Центре охраны материнства и детства и в Перинатальном центре, знают: дальше охранника на вахте прохода нет. Посетители, которые приходят навестить пациентов, обычно ждут их в специальной комнате на виду у охранника. К тому же там стоит турникет. Пройти его могут только медработники, которых вахтеры знают в лицо. Но сами роженицы и выходят, и возвращаются. Так что версия с переодеванием кажется вполне убедительной.

- Она поднялась в отделение, затем вошла в палату, - рассказывает источник «КП». – В этой палате лежала молодая мама, которая совсем недавно родила. Рядом – бокс с малышом. Незнакомка что-то стала говорить молодой женщине. Видимо, ту встревожили слова или поведение нежданной гости. Мама взяла ребенка, прижала к себе и вышла из палаты.

Быстро-быстро прошла по коридору на лестницу, видимо, чтобы спуститься вниз – там были слышны голоса медперсонала. Незнакомка – за ней. И уже на лестнице она ударила мать чем-то по голове, сильно, а потом попыталась вырвать из ее рук кроху. Молодая женщина упала, одновременно изо всех сил прижимая к себе малыша и стараясь, чтобы он не ударился. На шум прибежали медсестры и врачи. Похитительница испугалась, и сбежала... Остановить ее не успели.

Маму и ребенка осмотрели – малыш не пострадал, у его мамы ушибы. Она до сих пор не может прийти в себя от потрясения. Кто и зачем мог на такое пойти, не известно.

Официальные органы воздерживаются от комментариев, не подтверждают и не опровергают информацию. Подробности «Комсомольская правда»-Красноярск постарается выяснить в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кража ребенка из сочинского роддома: Женщина похитила младенца, чтобы удержать мужа.

Похищенного ребенка вернули матери [видео].

Эта история начиналась, как голливудский триллер. А закончилась по законам мексиканской мелодрамы. Похищенная из роддома под покровом ночи малышка найдена. А ее мама наконец-то вздохнула спокойно (подробнее).

Курянка, похитившая белгородского младенца: «Я не знаю, что мне пришло в голову»

Девушка, пытавшаяся выдать чужого ребенка за своего, могла имитировать беременность.

История похищения младенца из перинатального центра обрастает новыми подробностями, но становится от этого еще более загадочной. Самый главный вопрос – зачем 22-летней студентке белгородского медколледжа потребовалось воровать чужое дитя (подробнее)

Жительница Иркутской области, укравшая из роддома ребенка, страдает бесплодием.

Ангарчанка объясняет свой поступок тем, что хотела таким образом удержать любовника

Новость о похищении ребенка лжемедсестрой в городеАнгарске за считанные часы облетела всю страну. ЖителиИркутской области с нетерпением ждали, когда же найдут двухнедельную Каролину и вернут матери. Напомним, дома у счастливой Анжелики уже все было готово к встрече с маленькой хозяйкой: наглаженные пеленочки, кроватка, игрушки. Но… девочку похитили! (подробнее)

В Подмосковье нашли мальчика, которого в 2014 году младенцем украли из роддома в Дедовске

Муж похитительницы был уверен, что это их родной ребенок [фото, аудио, опрос "КП"]

Этого мальчишку искали два с половиной года. Искали полицейские и тысячи волонтеров, прочесавшие Москву иПодмосковье... И нашли!

Матвею Иванову не повезло с самого начала. Мама отказалась от него еще в роддоме Дедовска, в мае 2014-го. Маме на тот момент было 20 лет. Мужа у Любви Ивановой никогда не было. Но Матвейка был уже вторым ее ребенком - первого родила еще несовершеннолетней (подробнее)