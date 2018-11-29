«Ей нужен был именно мальчик!»: отец рассказал, как из больницы пытались похитить новорожденного сына

- Поначалу я не хотел, чтобы об этой истории кто-то узнал, - признается «Комсомольской правде»-Красноярск Андрей М. муж молодой мамы, у которой 27 ноября в краевой детской больнице едва не похитили новорожденного сына. – Но если информация просочилась, наверное, так будет лучше. Тем более, что мне есть что сказать и есть кого упрекнуть.

Напомним предысторию: 27 ноября в Красноярской краевой больнице неизвестная женщина напала на молодую маму, которая держала на руках новорожденного ребенка. Ударила ее по голове тяжелым предметом и попыталась выкрасть вырвать ребенка из ее рук. На шум подоспел медицинский персонал и отбил свою пациентку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/679987" frameborder="0"></iframe> Женщина, которая пыталась похитить ребенка, попалась на камеры видеонаблюдения.

- Супруга Валя лежит в краевой детской больнице на реабилитации после родов. Ходит на физиопроцедуры с пятого этажа на шестой. В тот раз она пошла еще с одной мамой, с которой вместе лежат, - пересказывает Андрей историю словами своей жены. - Одну процедуру прошли, другую. И видели, как неподалеку от них в коридоре терлась та самая женщины. В одном месте постоит, в другом постоит. Всех мам разглядывала. Они внимания на нее не обращали. Ну, ходит и ходит, может, у нее дело здесь. В обычной одежде, без халата, с каким-то пакетом в руках.

Валя первой закончила свои процедуры и пошла обратно в свою палату. У них там есть внутренняя лестница, самый короткий путь. Валя один пролет прошла, а на втором ее догнала эта самая незнакомка: «Ой, подождите, подождите. А вы лежите здесь? А в каком отделении? А в какой палате?»- забросала она Валентину вопросами.

Полицейскими разыскивается женщина на вид около 30 лет

- А потом она и спрашивает напрямую: «У вас мальчик? А какие у него проблемы со здоровьем?» - передает диалог Андрей.- Ее интересовал именно ребенок, понимаете, и именно мальчик. Когда родился, какие заболевания. Ей было фиолетово до моей жены, ей нужен был именно ребенок. И именно мальчик.

То, что происходит дальше, в голове не укладывается. Вале надоели вопросы, она отворачивается, спускается до конца ступеней и тянет руку к двери. И в этот момент получает сильный удар в область темечка. Начинает терять сознание, из последних сил делает два шага и прямо на коленях впадает в коридор своего отделения. Там ее увидела медсестра, врачи. Подбежали. Последнее, что Валя успела сказать, было: «Там девушка, девушка». И потеряла сознание.

- Врачи ее подхватили, у нее кровь из головы хлещет. Оказали помощь. Минут через 10 – 15 жена пришла в себя, стала объяснять, что на нее напала какая-то женщина азиатской национальности (родом из ближнего зарубежья – прим. ред.). Потом вроде как объявили тревогу, стали везде искать. Но это только на словах, - уверяет Андрей. – На самом деле никто ее не искал. Я пересмотрел записи со всех камер: после нападения она никуда не убежала. Она спокойно направилась к лифту, долго его ждала и не дождалась, пошла по лестнице. Спустилась на первый этаж, оделась в гардеробе, вышла на улицу и там постояла несколько минут. Снова вернулась. Представляете – я насчитал по камерам, что она прошла мимо охранника восемь раз. Она более часа там находилась, в то самое время, когда в больнице уже объявили тревогу. Восемь раз!

У Андрея вообще большие претензии к сотруднику охранной фирмы. Он негодует: разговаривал с охранником, который дежурил в 27 ноября, тот ничего внятного пояснить не мог, почему у него через турникет туда-сюда ходит какая-то женщина без ребенка. Больница-то ведь детская!

- Я его чуть ли не носом тычу, показываю: вот она, вот она ходит туда-сюда. За час восемь раз прошла. Я бы вызвал всех охранников на ринг и наказал бы за халатное отношение. Какая у них дисциплина на рабочем месте?! А какие камеры? Они же допотопные, на записи очень сложно что-то рассмотреть! Давно пора убрать их и установить новые.

Эта женщина напала на молодую маму, которая держала на руках новорожденного ребенка

- Мне кажется, она была не одна, - делится мужчина соображениями. - Я просто уверен, что кто-то был с ней в сообщниках. И еще, знаете, почему я уверен, что ей нужен был новорожденный мальчик? В гардеробе нашли пакет, она его туда сама сдала. А там – набор для новорожденного из восьми вещей. Этот набор она заказывала через интернет-магазин из Екатеринбурга. Видимо, собиралась переодеть малыша после того, как украдет. И еще там были два синих банта. Мы же знаем: синий бант повязывают для мальчика. А про сообщника я думаю, что ее однозначно кто-то ждал с теплым одеялом или конвертом – во что-то же ребенка должны были завернуть, не стали бы несли по улице в распашонках.

У Валентины сейчас сотрясение мозга, ей наложили четыре шва. Стресс, переживания. Старается держаться. Сделать рентген и узнать, насколько сильное повреждение головы она получила, нельзя – молодая мама кормит сынишку грудным молоком. Пытается держаться. Муж ее поддерживает морально. А сам всеми силами ищет женщину, которая едва не убила его жену и не украла его сына.

- Я благодарен сотрудникам больницы. Они молодцы, все, что они должны были делать, они сделали. Сегодня, 29 ноября, я полдня провел в больнице вместе с полицией – осматривали место происшествия, на десятый раз пересматривали все камеры. Сегодня же со мной связался и следственный комитет, попросил написать, как все произошло. Я хочу, чтобы эту женщину поскорее нашли, пока она снова не натворила бед.

Перинатальный центрФото: Мария ЛЕНЦ

ОФИЦИАЛЬНО

Полицейскими разыскивается женщина на вид около 30 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темные сплетены в косу длиной ниже плеч. Была одета: пуховик синего цвета с капюшоном, свитер черного цвета с рисунком светлого цвета на груди, брюки черные, на голове шапка красного или бордового цвета.

Всем, кому известно о личности и местонахождении подозреваемой, просьба сообщить по телефону дежурной части полиции (391) 249-01-48.

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