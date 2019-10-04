Забрал даже мелочь из кошки-копилки! 19-летний мародер, обокравший людей после взрывов в Каменке, пойдет под суд

- Положил на детскую кровать пакет, туда – ноутбук. И вынес его на улицу через окно. Разбил копилку в виде кошки, забрал монеты, ушел, - перечисляет на камеру щуплый парень. Монотонно, словно отвечает на скучном уроке.

Это мародер из поселка Каменка Красноярского края. Рассказывает о том, как обворовывал людей после взрывов.

Напомним, 5 и 9 августа на военном складе в Ачинском районе случились две серии взрывов. Тысячи местных жителей из ближайших поселков эвакуировали. Погиб человек, пострадали еще 39, несколько домов были разрушены и повреждены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/726601" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае полиция задержала мародеров.

А в то время, когда люди пытались спасти детей и себя, он просто залезал в их дома. Второпях выносил, что придется. Не гнушался даже мелочью из детской копилки!

Люди эвакуировались, а он лез в их квартиры.Фото: Диана ИВАНОВА

- К нам обратились несколько человек, – рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. – Когда проходила эвакуация, разбивал окна и проникал в квартиры. Похищал деньги, ювелирные украшения, сотовые телефоны, различные гаджеты, а также бытовую технику. Сумма ущерба – больше 89 тысяч рублей.

Выносил, что придется. Фото: топ-кадр видео ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Возбудили уголовное дело – это семь эпизодов по статье «Кража». Спустя два месяца расследование завершено. Мародеру грозит до шести лет. Решения суда он ждет, находясь под стражей.

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