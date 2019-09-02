2019-09-02T07:45:19+03:00
Происшествия

В минздраве Турции объяснили причину изъятия органов после таинственной гибели 16-летней модели из Красноярска

А также прокомментировали шокирующие публикации в российских СМИ
Ася ЖУКОВА
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В минздраве Турции объяснили причину изъятия органов после таинственной гибели 16-летней модели из Красноярска. Фото: Юлия ВОРОНОВА.В минздраве Турции объяснили причину изъятия органов после таинственной гибели 16-летней модели из Красноярска. Фото: Юлия ВОРОНОВА.
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В минздраве Турции дали ответ, зачем были изъяты внутренние органы у 16-летней модели Софьи Ланшаковой, умершей в одной из клиник Аланьи.

Напомним, трагедия случилась 13 июля 2019 года. На девятый день путешествия по Турции семьи Сони. Туда Ланшаковы отправились на машине, страховки у девушки не было. В какой-то момент ей стало плохо, почувствовала резкую боль в животе. Ее доставили в больницу, где диагностировали аппендицит. Спустя девять часов Сони не стало. Ее родители считают: виноваты медики. Врачи же утверждают, что к ним обратились слишком поздно. У девушки был перитонит, сепсис. Между тем семья Сони подозревает: ее могли погубить намеренно, ради трансплантации внутренних органов. Такие предположения возмутили турецких медиков, представители клиники готовы идти в суд, чтобы защитить свою репутацию.

Соня умерла в больнице, куда ее доставили на "скорой". Фото: Вячеслав ЛАНШАКОВ.

Соня умерла в больнице, куда ее доставили на "скорой". Фото: Вячеслав ЛАНШАКОВ.

Накануне, 1 сентября, ситуацию с возможным изъятием органов прокомментировали в минздраве Турции. Как выяснилось, оно действительно было, об этом говорится в документе, полученном нашими коллегами с ТВК. Однако это нужно для экспертизы.

Итак, в официальном заявлении из управления здравоохранения значится: никакой халатности в произошедшем они не усматривают. Все мероприятия по лечению были проведены, как полагается, но спасти пациентку не смогли.

Во время необходимых процедур в животе у девушки увидели значительное скопление жидкости. Поэтому изъяли репродуктивные органы – для проведения токсикологических и гистопатологических исследований. По сведениям медиков, такие органы и ткани хранят в течение года. Образцы – по запросу семьи – могут быть предоставлены.

Кроме того, в ответе из минздрава публикации в российских СМИ называют не соответствующими действительности. «Это несправедливо по отношению к нашим медикам, которые оказывают качественную медицинскую помощь», - отмечается в документе.

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https://www.krsk.kp.ru/daily/27019/4085830/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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