«Мы пытались запросить вертолет»: дипломаты рассказали об обстоятельствах гибели в Турции 16-летней красноярской модели

16-летняя модель из Красноярска Софья Ланшакова мечтала стать врачом, пластическим хирургом. Готовилась в медицинский, налегала на биологию и химию. Но в каникулы перед выпускным классом девочка погибла при странных обстоятельствах. На отдыхе в турецкой Алании, фактически на глазах своих родных.

… В начале июля Соня вместе с папой, мамой и младшим-братом-погодком отправилась на машине в Турцию. Как рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск крестная девочки Наталья, семья любила путешествовать. Отец Сони Вячеслав – бизнесмен, строитель, зарабатывает достаточно. Мать, Татьяна, занималась детьми, домом. Они вместе, лето, море, казалось, о чем еще можно мечтать?

Но все оборвалось в один день. 13 июля (на девятый день поездки) Соне стало плохо в ресторане, резко заболел живот. Около полудня ее экстренно доставили в частную клинику, потом в другую – для операции. Спустя девять часов девочка погибла от перитонита. Родители уверены: в смерти их ребенка виноваты врачи. Более того, Соню могли погубить намеренно ради трансплантации внутренних органов. Медики же прямо называют такие заявления клеветой. Беда случилась, потому что семья ждала несколько дней прежде, чем обратилась за помощью, считают они. И готовятся подавать в суд, чтобы защитить свою репутацию.

… В Турции после смерти девочки возбуждено уголовное дело. Свою проверку начали также и красноярские следователи. Результаты экспертизы обещают подготовить к 10-м числам сентября. Что же известно о трагедии сейчас?

Версия близких

26 августа Соне исполнилось бы 17 лет. Яркая, улыбчивая, у нее было столько планов, но… Возможно, дочка стала жертвой «черных трансплантологов», предполагают родные.

Вот их версия. Сначала девочку привезли в первую клинику, «Сиедра». Там взяли анализы и практически сразу сказали, что у Сони аппендицит, нужна операция.

- Но в этой больнице оказывают только первую помощь, не оперируют, - говорит крестная школьницы Наталья. – Приехала «скорая», отвезла в другую больницу «Яшам Хастанеси» . Снова анализы.

Это та самая "скорая". Фото: Вячеслав ЛАНШАКОВ.

Дальше, по словам крестной, медики убедили родителей Сони: произошла ошибка. И поставили новый диагноз – не аппендицит, а отравление:

- Мама была в коридоре, присутствовала во всем этом. Соне становилось все хуже и хуже. Стонала, хотя она очень терпеливая. Спрашивала: «Мам, я умираю?». – Что ты, нет, конечно! О смерти никто не думал.

В первой клинике девочка пробыла с 12 до 15, во второй с 15 часов. А между 20 и 21 часом умерла...

- Из Турции ни одной бумажки у них нет, - делится Наталья. - Плюс заплатили большие деньги – 130-150 тысяч рублей, это еще когда они были в больнице. А здесь, насколько я знаю, только вскрыли, сказали: причина смерти – перитонит. Это первое, что они увидели. Дальше будут смотреть. О том, что недостает органов, нам сказали здесь сразу же.

... медиков

Шокирующая новость о гибели Сони попала во все СМИ, российские и зарубежные. Тогда в обеих турецких клиниках выступили с опровержениями.

- Операционного отделения у нас нет! – еще раз подчеркнули в «Сиедре». – Тем более мама девочки сама рассказывала: дочь болеет с 10 июля.

- Родители лечили ее сами – активированным углем, - подтверждают в «Яшаме». – Между тем ребенок нуждался в экстренной операции.

Как уверяет главврач второй больницы госпожа Нуртач Ары, девочку привезли в очень тяжелом состоянии. У нее был перитонит, сепсис. Спасти не было никакой возможности. О нелегальном изъятии органов для последующей пересадки не может быть и речи, возмущаются врачи.

После гибели девочки было вскрытие – для этого приглашается эксперт. По местным законам, на получение результатов может уйти до двух месяцев. Но в этом случае, надеются, все пройдет быстрее.

26 августа Соне исполнилось бы 17 лет. Фото: соцсети.

... генконсульства

Близкие Сони обвинили не только врачей, но и дипломатов – в бездействии. Помощи от российского генконсульства в Антальи не было, заявили они. Им просто продиктовали номера местной ритуальной фирмы.

В пятницу, 30 августа, дипломаты озвучили свою версию произошедшего. Согласно ей, сделали все, что в их силах. Но девочка умерла, потому что в клинике не было необходимого реанимационного оборудования, сообщили в консульстве в ответ на запрос ТВК.

Кроме того, во время вскрытия органы могли действительно извлечь. Но лишь для проведения экспертизы – тут все законно.

По данным консульства, когда у девочки в первый раз остановилось сердце, ее хотели отправить в больницу Антальи, там более современное оснащение для реанимации. Дипломаты обращались в министерство здравоохранения, чтобы для ребенка выделили вертолет санавиации, но им отказали.

Тогда Соню попытались доставить в Анталью машиной «скорой помощи». Однако там девочке стало плохо, опять остановилось сердце. В итоге вернули в реанимацию, где через какое-то время она скончалась.

По информации консульства, медицинской страховки у Сони не было. (Иначе ее тело перевезли бы на родину бесплатно). Поэтому в консульстве дали родителям контакты ритуальных служб, которые могли бы помочь.

И мамы

Впрочем, мать девочки не оставляет мысли: спасти дочку можно было. Но этого почему-то не сделали. В интервью RT женщина заявила, времени семья не теряла.

Соню можно было спасти, уверены ее родные. Фото: Юлия ВОРОНОВА.

Назвала неправдой слова медиков, о том, что Соня болела с 10 июля. И активированным углем никто ее не поил. Ребенку внезапно стало плохо именно 13-го, настаивает Татьяна. После этого они сразу обратились к врачам, но, увы…

Кстати, на том, что органы изымали для трансплантации, она уже не настаивает. Однако убеждена: дочь лечили неправильно. А, возможно, дали ей умереть. Чтобы доказать свою правоту, женщина готова обратиться в ЕСПЧ.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Использовать невозможно

Андрей Дрянных, заместитель главного врача по хирургии, врач-нейрохирург:

- Когда речь идет о воспалительных заболеваниях, мы всегда исключаем возможность использования для трансплантации после смерти органов такого пациента. Потому что в них много изменений, которые человеку с пересаженным органом точно не нужны. Изменения воспалительного плана. Перитонит – это же воспаление органов брюшной полости.

Соответственно, почки и печень (органы, которые в первую очередь рассматриваются с целью трансплантации) находятся в животе. И тоже подвержены воспалению.

Что касается репродуктивных органов (той же матки), стран, где занимаются ее пересадкой, очень мало. В первую очередь, это Япония и Швейцария. И есть страны, где это уже внедрено, у таких матерей родились дети. Но, в основном, используется матка живого человека. Например, мама, которая не собирается рожать, может отдать матку своей дочери. Но чтобы у умершей от перитонита женщины взяли, скажем, матку для трансплантации кому-то, это маловероятно. Орган же находится в брюшной полости, там тоже идет воспалительный процесс. Если использовать орган для пересадки, это огромный риск.

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