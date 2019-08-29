Турецкие медики опровергли информацию об изъятии органов у 16-летней девушки из Красноярска

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-29T15:14:25+03:00

Они настаивают, что пациентка поступила к ним, когда ничего сделать было нельзя

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Турецкие медики из клиники «Яшам хастанеси» назвали клеветой информацию об изъятии органов у 16-летней девушки из Красноярска. Они настаивают, что пациентка поступила к ним слишком поздно в крайне тяжелом состоянии с острым перитонитом, когда сделать ничего уже было нельзя. Поэтому в клинике не стали делать операцию, пояснив: скорее всего, у нее уже развился сепсис.

Напомним, что семья Ланшаковых в июле отдыхала в Турции. На 9-й день дочь пожаловалась родителям на сильные боли в животе, они привезли ее в больницу. Однако, по словам родителей, семь часов дочери то мерили давление, то ставили капельницу, то брали анализы. В результате девушка скончалась.

По словам турецких медиков, после смерти ей было сделано вскрытие в судебно-медицинском морге. Результаты они должны получить в течение двух месяцев. После того, как тело девушки доставили в Красноярск и родители заподозрили, что у нее могли изъять органы, краевые следователи начали проверку и также назначили судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU