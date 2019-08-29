Турецкие медики опровергли информацию об изъятии органов у 16-летней девушки из Красноярска
Турецкие медики из клиники «Яшам хастанеси» назвали клеветой информацию об изъятии органов у 16-летней девушки из Красноярска. Они настаивают, что пациентка поступила к ним слишком поздно в крайне тяжелом состоянии с острым перитонитом, когда сделать ничего уже было нельзя. Поэтому в клинике не стали делать операцию, пояснив: скорее всего, у нее уже развился сепсис.
Напомним, что семья Ланшаковых в июле отдыхала в Турции. На 9-й день дочь пожаловалась родителям на сильные боли в животе, они привезли ее в больницу. Однако, по словам родителей, семь часов дочери то мерили давление, то ставили капельницу, то брали анализы. В результате девушка скончалась.
По словам турецких медиков, после смерти ей было сделано вскрытие в судебно-медицинском морге. Результаты они должны получить в течение двух месяцев. После того, как тело девушки доставили в Красноярск и родители заподозрили, что у нее могли изъять органы, краевые следователи начали проверку и также назначили судебно-медицинскую экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU