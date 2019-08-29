2019-08-29T07:39:37+03:00
Происшествия

Скончавшуюся в Турции 16-летнюю девушку привезли домой в Красноярск без внутренних органов

Родители уверены, что ее намеренно довели до смерти, воспользовавшись перитонитом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Скончавшуюся в Турции 16-летнюю девушку привезли домой в Красноярск без внутренних органов. Фото: "Новости ТВК"Скончавшуюся в Турции 16-летнюю девушку привезли домой в Красноярск без внутренних органов. Фото: "Новости ТВК"
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Трагедия в семью красноярцев Лоншаковых пришла в Турции в июле этого года. Супруги Татьяна и Владислав вместе с 16-летней дочерью Соней отправились в отпуск на машине. Все шло замечательно, но на 9 день девушка пожаловалась матери: болит живот. Сомнений не было – нужно обратиться к врачам. Выбрали частную клинику, во-первых, она была ближе. Во-вторых, посчитали, что там их лучше обслужат.

Однако дальше случилось страшное, мать не может вспоминать об этом без слез: Соня несколько так и не получила никакой помощи. Прошло почти семь часов, все это все это время она мучилась от боли. Врачи делали вид, что заботятся о ней – то мерили давление, то ставили капельницы, а то и вовсе зачем-то накладывали на живот горячую грелку. Такое впечатление, что медики всеми силами старались усугубить ситуацию.

По словам Татьяны, около 19 часов вечера дочь пожаловалась: «Мама, я умираю?». Вскоре ее не стало. Что пережили тогда родители, сложно передать. Едва ли они соображали, что нужно делать в таких ситуациях, находясь в чужой стране. Им на руки выдали медицинское заключение после вскрытия: дочь скончалась от перитонита. А в российском консульстве в Анталье, куда они обратились, лишь посоветовали обратиться в местную ритуальную фирму, которая и организует доставку тела на родину.

Вернувшись в Красноярск, родители обратились в правоохранительные органы, следственный комитет начал проверку, назначил судебно-медицинскую экспертизу. Если подозрения родителей официально подтвердятся, разразится международный скандал – Лоншаковы будут обращаться в Европейский суд по правам человека, сообщают «Новости ТВК».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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