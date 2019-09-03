После 10 лет депрессии 30-летняя отчаявшаяся неудачница превратилась в роковую красавицу

О прошлом Светлана Кудимова из Красноярска вспоминать не любит. Но и отрекаться не собирается: что было – то было. В 30 лет жизнь молодой женщины не имела смыла: плохая компания, дурные привычки. Были маленькие сын и дочка (отец детей Свету бросил), но все, что могло бы радовать – дети, родители, работа, – отошло на второй план. Все заменил алкоголь, и разорвать эту связь было практически невозможно. Дошло до того, что однажды молодая женщина села на подоконник, не удержалась, и полетела вниз с третьего этажа. На этом ее жизнь могла бы закончиться. Но бог подарил новую. Не вторую, а именно, новую жизнь.

Светлана 10 лет назадФото: соцсети

«Привезли домой и положили на кровать»

- Когда очнулась в больнице, было настолько больно, что я ни о чем другом думать не могла. Однако лежу, смотрю вокруг себя и вижу: сколько других людей в палате со мной, им тоже больно. Кому-то еще больнее. И у меня мысль: «вот ей надо что-то сказать ей хорошее, пусть чуть-чуть отвлечется». Лучше заботится о других, чем лежать и горевать. Вот такой я человек.

У Светланы потребовалось много времени, чтобы взять себя в рукиФото: соцсети

Светлана отлежала в красноярской больнице скорой медицинской помощи 2 месяца. Сначала ждала плановую операцию, потом приходила в себя после нее. О том, как вернулась домой, вспоминает одной фразой: «Привезли на «Скорой», на одеяле в квартиру занесли и на кровать положили». И так пролежала 10 лет.

- Сейчас мне даже вспомнить страшно, как прошли эти годы. Я даже перевернуться сама не могла. Долгое время мне все было безразлично, замкнулась в себе. Реабилитация? Мне тогда казалось: зачем? Я же на себе крест поставила.

Сестра вручила иголку

- Меня все родные пытались расшевелить, а я не поддавалась, - признается Светлана. – И вот однажды моя сестра Марина, мы с ней погодки, принесла мне иголки и нитки для вышивания. И схему картинки. Я упиралась: это не мое, я же никогда в жизни иголку в руках не держала. Для меня было подвигом пуговицу пришить, а тут – вышивка? Но потом попробовала и… мне понравилось. Вышила одну картинку, захотелось еще.

Благодаря долгой работе над собой Светлана встала на ноги!Фото: соцсети

Наборы для вышивки со схемами, которые продают в магазинах для рукоделия, скучные, маленькие. Мама приносила ей журналы, но тоже все не то. А Светлане хотелось чего-то большего.

- И тут снова сестра: «Ну, зайди ты в соцсети, посмотри, сколько там людей вышивкой занимаются». А я интернета боялась, как огня, соцсетей боялась. Мне казалось, что вот зайду туда – там меня увидят мои одноклассники и начнут задавать мне вопросы, осуждать меня, мою прошлую жизнь. Я категорически не хотела ни с кем общаться. Переломить себя было очень сложно. Но в конце концов я поняла, надо выходить из скорлупы, - признается Светлана.

Светлана занялась собой. Похудела на двадцать килограммов. А через несколько месяцев массажа и тренировок встала на ноги.Фото: соцсети

Немного усилий за стареньким ноутбуком – и вот уже она довольно сносно ориентировалась в социальных сетях. И в группах по интересам отвела душу – нашла столько всего, что на всю жизнь вышивать хватит.

- Что-то щелкнуло, и я начала знакомиться с людьми, появилась потребность в общении. Мне стало тесно в квартире. Но чтобы ее покинуть, мне нужна была реабилитация. Ко мне стала приходить девочка-массажистка. Фамилию не помню, но зовут Наташа, у нее золотые руки. Когда мне удалось самостоятельно сесть, я заплакала от счастья.

Светлана КудимоваФото: соцсети

Светлана решила, что время на жизнь еще есть, не зря же кто-то подарил ей второй шанс. Занялась собой. Похудела на двадцать килограммов. А через несколько месяцев массажа, процедур, тренировок сделала то, на что говорили оставить надежду врачи: встала на ноги. Сейчас она уже может передвигаться самостоятельно без коляски и палочки. Правда, не на большие расстояния, и медленно, но с каждым днем – все увереннее.

Света зарабатывает на дому тем, что принимает заказы на вышивку, сделанные своими руками украшения, дает советы по арт-дизайну.

Вот так Светлана выглядит сейчасФото: соцсети

Что касается социальных сетей, то часть друзей из виртуальных превратились в реальные. И даже... в любимого.

- Я люблю и я любима, - призналась Светлана «Комсомольской правде» - Красноярск. - Мой мужчина носит меня на руках, уважает. И я его обожаю. Он настолько порядочный, что не смог бы относиться ко мне по-другому.

Сын и дочь Светы уже взрослые и самостоятельные, но все время держат с мамой связь. Единственное, о чем Светлана жалеет, и не может иногда удержаться, чтобы снова не просить прощения перед детьми, сестрой и мамой, - что доставила проблем своим близким когда-то. Но старается всеми силами наверстывать упущенное.