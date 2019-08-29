Модель таинственно погибла на отдыхе в Турции на глазах у своей семьи

16-летняя Соня Ланшакова - известная модель из Красноярска. Синие глаза, каштановые волосы. Съемки для глянца и рекламы, победы в конкурсах красоты. В 2017-м году популярный глянец «Модный дом» включил ее в двадцатку самых красивых моделей страны: «ослепительная красавица с международной славой. Ни один кастинг для съемок в детском глянце или рекламе не проходит без ее участия. В багаже русской красавицы проекты с различными брендами и контракт с одним из ведущих агентств «DIOS models», и ничто не помешает дальнейшему успеху прелестной модели...

Увы. На отдыхе в Турции Соня умерла на глазах своей семьи. Когда ее тело доставили в Красноярск, близкие были в шоке: оказалось, там не хватало внутренних органов. Журналистам они заявили, что ребенка могли намеренно погубить ради них.

Увезли с резкой болью

Одним из первых о гибели девушки сообщил местный портал Ensonhaber. По его данным, после ужина в ресторане Махмутлара девушке внезапно стало плохо – резко заболел живот.

На "скорой" Соню увезли в клинику. Фото: Вячеслав ЛАНШАКОВ.

- Это случилось на девятый день поездки, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск крестная Сони Наталья (родители девочки пока отказываются общаться с прессой). – В Турцию семья отправилась на машине, не по путевке. Хорошие, дружные, они всегда путешествуют все вместе. Отец – бизнесмен, строитель, мама домохозяйка, и брат-погодок Сони. Они часто ездят в Европу на автомобиле.

С острой болью девушку отвезли в частную клинику - она находится неподалеку. Было примерно 12 часов дня.

- Здесь взяли анализы, сказали, это аппендицит, - продолжает Наталья. – Нужна была операция. Так что созвонились с другой клиникой, поскольку эта была не оперирующая, частная. Приехала «скорая», отвезла в другую больницу. Снова анализы.

Аппендицит или отравление?

Дальше по словам крестной, медики убедили родителей Сони: произошла ошибка. И поставили новый диагноз – не аппендицит, а отравление:

- Мама была в коридоре, присутствовала во всем этом. Соне становилось все хуже и хуже. Но о смерти никто не думал. Стонала, хотя она очень терпеливая.

В первой клинике она пробыла с 12 до 15, во второй с 15 часов. А между 20 и 21 часом умерла...

Ждем результатов экспертизы

… В Красноярске родители Сони тут же обратились к следователям. Сейчас ждут результатов экспертизы. Им пообещали: они будут готовы в 10-х числах сентября.

- Из Турции ни одной бумажки у них нет, - говорит крестная девушки. - Плюс заплатили большие деньги – 130-150 тысяч рублей, это еще когда они были в больнице и надеялись на лучшее. А здесь, насколько я знаю, только вскрыли, сказали: причина смерти – перитонит. Это первое, что они увидели. Дальше будут смотреть. О том, что недостает органов, нам сказали здесь сразу же.

МНЕНИЕ МЕДИКОВ

Что же все-таки произошло? Родители вне себя от горя. Действительно, то, что произошло, просто не укладывается в голове.

Следователи уже начали проверку трагедии, ждем официального комментария от медиков. А пока – неофициальный. Сейчас история с гибелью девочки обсуждается во многих профессиональных чатах. И многие специалисты сходятся в одном: если действительно, причиной смерти Сони оказался перитонит, изъятие органов, возможно, было необходимым. Если этого не сделать, нельзя забальзамировать тело. Иначе же транспортировку оно не перенесет. Поэтому есть практика изъятия органов. Вместо них кладут куски материала, пропитанные бальзамирующим раствором. Тогда тело можно транспортировать.

Кроме того, после перитонита изымать органы для трансплантации никто не возьмется, добавляют специалисты. (Если все-таки допустить криминальную версию произошедшего). Так как они уже повреждены, и могут просто «убить» того, кому их пересадят.

А вот как во второй клинике могли не диагностировать банальный аппендицит, - другой вопрос...

26 августа ей исполнилось бы 17 лет. Светлая память!

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Трагедия в семью красноярцев Ланшаковых пришла в июле этого года. Супруги Татьяна и Владислав вместе с 16-летней дочерью Соней отправились в отпуск в Турцию. (Соня Ланшакова - известная красноярская модель, победительница нескольких конкурсов красоты). Все шло замечательно, но на 9 день девушка пожаловалась матери: болит живот. Сомнений не было – нужно обратиться к врачам. Выбрали частную клинику, во-первых, она была ближе. Во-вторых, посчитали, что там их лучше обслужат (Подробности).