2019-08-20T13:13:56+03:00
Общество

«Эта тарелочка всегда со мной была»: Агафья Лыкова передала музею свою детскую посуду

На таежной заимке побывали гости из заповедника «Хакасский»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Эта тарелочка всегда со мной была»: Агафья Лыкова передала музею свою детскую посуду Фото: заповедник «Хакасский»«Эта тарелочка всегда со мной была»: Агафья Лыкова передала музею свою детскую посуду Фото: заповедник «Хакасский»
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Жизнь на заимке Лыковых идет своим чередом, говорят инспекторы заповедника «Хакасский». Они на днях вернулись от Агафьи. Делали плановый облет территории, а заодно к ней завернули – навестить. Как и принято, не с пустыми руками.

- В этот раз передали как обычно письма (ей их пишут со всего мира), старообрядческий православный календарь, орехи, фрукты, и решил в этот раз привезти Агафье на пробу экзотические сухофрукты - вдруг понравится ей сушеный манго, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Гостинца хозяйка рада, но больше рада - гостям Фото: заповедник «Хакасский»

Гостинца хозяйка рада, но больше рада - гостям Фото: заповедник «Хакасский»

Гул подлетающего вертолета Агафья услышала задолго – Еринат далеко разносит звук. Вышла встречать дорогих гостей. Вертолет опускается метрах в 500 от заимки, на небольшом каменистом островке, который оставляет река. Одета как всегда – на голове платок, поверх халата – передник. Гостям Карповна завсегда рада, да и подарки для нее – не главное. А увидеть знакомое лицо – счастье.

Посылка для Агафьи Фото: заповедник «Хакасский»

Посылка для Агафьи Фото: заповедник «Хакасский»

- Спасибо, - вздыхает хозяйка, провожая гостей к себе. – Живу хорошо. Огород растет, коз дою.

- Там тебе, Карповна, сухофрукты привезли, попробуй, - показал на посылку, увесистую коробку, Виктор Непомнящий. - Понравится если, скажешь – потом еще привезем.

Карповна всегда благодарит гостей за подарки. А на этот раз – от себя дар сделала.

Есть у Агафьи обычай - камушки, которые она считает красивыми, собирать Фото: заповедник «Хакасский»

Есть у Агафьи обычай - камушки, которые она считает красивыми, собирать Фото: заповедник «Хакасский»

- Нашла тут свою детскую тарелочку, - протянула Непомнящему. – На вот, для музея. Сколько себя помню, всегда она со мной была. Теперь уж негодная, проржавела. Но, может, в музей надо.

Надо. Обязательно. Ведь заимка Лыковых – это обособленный участок заповедника. Есть Агафья – есть и участок.

- У нас в музее довольно много уже вещей Лыковых, - говорит Непомнящий. – Книги, прялка, маслобойка, сделанная вручную. Она нам еще камни с Ерината подарила. Есть у Агафьи такая обычай – собирать камни, которые ей кажутся красивыми и дарить.

Послушник Григорий слетал на большую землю к врачу и вновь вернулся на заимку Фото: заповедник «Хакасский»

Послушник Григорий слетал на большую землю к врачу и вновь вернулся на заимку Фото: заповедник «Хакасский»

Послушник Григорий (его в помощь Агафье отрядила Русская Старообрядческая церковь) все также здесь. Хотя в начале лета из-за конфликта с хозяйкой собирался уезжать, говорил: уж больно сурова Агафья, шаг вправо, шаг влево – побег. Даже если дрова без благословения наколешь – пользоваться не будет. Но время идет – примирились соседи. Григорий слетал на «большую землю», полечить зубы, да и вернулся к Карповне. Надолго ли мир – не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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