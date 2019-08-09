Житель Каменки, пострадавшей от взрывов боеприпасов, обкрадывал покинутые жителями дома.

СЕГОДНЯ 13:08 2019-08-09T13:10:31+03:00

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Когда жители Каменки, вынужденные покинуть свои дома, вернулись, они обнаружили пропажу вещей и денег. Одна из жительниц написала заявление в полицию. У нее пропали 42 тысячи рублей, а также личные вещи. На видео задержанный рассказывает, из какого дома и что именно он вынес. Причем, знал у кого брал: «Деньги взял у бабушки».

В списке похищенного имущества ювелирные изделия и различная техника: сотовый телефон, планшет, ноутбук, зарядное устройство, ноутбук и пр. – все это люди оставили при вынужденной эвакуации, никак не думая, что станут жертвой 19-летнего односельчанина.

На видео он признал свою вину и даже извинился перед теми, кого обокрал. Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU