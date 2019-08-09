Житель Каменки, пострадавшей от взрывов боеприпасов, обкрадывал покинутые жителями дома
Житель Каменки, пострадавшей от взрывов боеприпасов, обкрадывал покинутые жителями дома.
Когда жители Каменки, вынужденные покинуть свои дома, вернулись, они обнаружили пропажу вещей и денег. Одна из жительниц написала заявление в полицию. У нее пропали 42 тысячи рублей, а также личные вещи. На видео задержанный рассказывает, из какого дома и что именно он вынес. Причем, знал у кого брал: «Деньги взял у бабушки».
В списке похищенного имущества ювелирные изделия и различная техника: сотовый телефон, планшет, ноутбук, зарядное устройство, ноутбук и пр. – все это люди оставили при вынужденной эвакуации, никак не думая, что станут жертвой 19-летнего односельчанина.
На видео он признал свою вину и даже извинился перед теми, кого обокрал. Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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