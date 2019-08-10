2019-08-10T18:01:26+03:00
Происшествия

В Красноярском крае пострадавшие от повторных взрывов под Ачинском продолжают обращаться в больницу

16 человек - у всех состояние средней степени тяжести
Ольга КОСТИНА
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Начальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий посетил пострадавших полицейскихНачальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий посетил пострадавших полицейскихФото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Пострадавшие от второй волны взрывов в Ачинском районе (Красноярский край) продолжают обращаться за медицинской помощью.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск, в больницу обратились 16 человек. Детей среди них нет. В итоге пять пациентов госпитализированы: двое переведены в военный госпиталь, двое - в Красноярск, один находится в районной больнице. У всех состояние средней степени тяжести. Еще девятерым оказана необходимая медицинская помощь. Они направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, 5 августа на военном хранилище пороховых зарядов под Ачинском во время погрузочных работ произошел взрыв и пожар. После того, как возгорание потушили, жителям Каминки разрешили вернуться в свои дома. Только не у всех была такая возможность. Ведь многие строения оказались разрушены взрывной волной.

Взрыв под ачинском 5 августа.соцсети

В районе продолжали работать саперы и военные. 9 августа прогремели повторные взрывы. Одна из причин – попала молния в военные склады. Еще одна версия – машина наехала на снаряд, расположенный возле железной дороги. В результате были повреждены рельсы, несколько поездов пустили в объезд. Остается дождаться официальных комментариев от министерства обороны.

Осколки от снарядов на улице Фото: Диана ИВАНОВА

Осколки от снарядов на улице Фото: Диана ИВАНОВА

На уровне правительства края было принято решение ограничить доступ гражданского населения в деревню Каменка. Там продолжают лишь работать специалисты, которые осуществляют аварийно-спасательные и другие неотложные работы. До полного завершения необходимых работ по обезвреживанию разлетевшихся неразорвавшихся боеприпасов местные жители не смогут вернуться домой. Пока они находятся в соседнем населенном пункте – деревне Малиновка. Там организован пункт временного размещения в общежитии Малиновского сельскохозяйственного техникума. Там в настоящее время находятся 52 человека, в том числе 6 детей. Все они эвакуированы из Каменки.

Каменку эвакуировали Фото: Диана ИВАНОВА

Каменку эвакуировали Фото: Диана ИВАНОВА

Ранее люди были размещены местной спортивной школе. Сейчас для них создали более комфортные условия. Приобрели дополнительные спальные комплекты и предметы первой необходимости. Организовано медицинское обслуживание, питание. Для детей - игровая комната.

- Разместили хорошо, - рассказала жительница Каменки Нина Воробьева. - Мы довольны всем. Встречают как своих. Ни в чем не отказывают. А главное кормят очень хорошо. Лекарства дают. Приезжал врач, померил давление.

Работают военные саперы Фото: Диана ИВАНОВА

Работают военные саперы Фото: Диана ИВАНОВА

В Ачинском районе продолжает действовать запрет для посещения лесов, попавших в зону действия ЧС. Там тоже работают военные саперы.

- По завершении работ по поиску разлетевшихся неразорвавшихся боеприпасов, аварийно-спасательных и других неотложных работ будут подготовлены предложения по срокам отмены режима чрезвычайной ситуации, - рассказали в правительстве края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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