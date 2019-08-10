В Ачинском районе число пострадавших при повторных взрывах увеличилось до 12 человек

Число пострадавших при новых взрывах боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края выросло до двенадцати человек. ЧП произошло 9 августа при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. По информации местных жителей, взрыв произошел, когда автомобиль с находившимися там людьми наехал на снаряд. В результате повреждены железнодорожное полотно на перегоне Улуй — Ачинск, остекление поезда, а также пять автомобилей.

Четыре человека госпитализированы: военнослужащий в госпиталь, трое в районную больницу. Остальные находятся на амбулаторном лечении. «Комсомольской правде» - Красноярск удалось поговорить с врачами местной больницы.

Люди уезжают из Каменки .Подслушано в Ачинске

- На сегодняшний день на 11 часов 12 обратившихся, - рассказал Шухрат Тонготоров, заместитель главного врача по хирургии межрайонной больницы Ачинска. – У всех оскольчатые ушибленные раны, рваные раны, тупые травмы вследствие взрывной волны. Кто-то пострадал от прямого попадания осколком, кого-то отбросило взрывной волной, кто-то убегал в страхе, упал и ударился. Получены черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга. Госпитализированы - сотрудник военизированной охраны, двое полицейских, один военнослужащий срочник. В целом среди обратившихся присутствуют военные, полицейские и гражданские мужчины и женщины.

Напомним, во второй половине дня 5 августа на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском произошел пожар, спровоцировавший взрывы снарядом. При тушении огня погиб один человек.

В Каменке от домов остались развалины Фото: Диана ИВАНОВА

- Нас уверяли 7 числа все хорошо и даже жителей запустили туда, - добавил Шухрат Шалуавич. – Я там был сам 8 числа. Взрывы продолжались, но говорили, что это направленные плановые взрывы. А получилось вот так. Объявлен ЧС в районе, Каменка эвакуирована. Самолеты летают, тушат. Слышны взрывы, но их мы слышим уже шестые сутки.

В связи с последними обстоятельствами краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение об организованном перемещении жителей Каменки в эвакопункт поселка Малиновка. На место были отправлены 5 автобусов. Причем, погода в районе ухудшилась. Шел проливной дождь. А это еще одна опасность. Еще днем специалисты предупреждали: если начнется дождь, он спровоцирует химическую реакцию фосфора, входящего в состав зарядов. На месте работают сотрудники спецслужб.

Саперы проверяют территорию Фото: Диана ИВАНОВА

- Сотрудники полиции обеспечили эвакуацию граждан из поселка Каменка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - В настоящее время сотрудники полиции в усиленном режиме продолжают осуществлять охрану общественного порядка, имущества граждан и организаций.

Сейчас самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, оборудованные специальными водосливными устройствами, продолжают проливку территории склада. Планируется продолжить поиск, сбор и утилизацию неразорвавшихся 122 и 152-миллиметровых снарядов.

Тем временем жителей Ачинска просят не собирать грибы и ягоды в лесу рядом с военной частью, где взорвались склады со снарядами.

Местные жители эвакуированы Фото: Диана ИВАНОВА

- В настоящее время, на местности работают военные саперы, - предупреждают в администрации Ачинска. - Пока они не удостоверятся, что окрестная территория безопасна, рекомендовано отказаться от лесных прогулок в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский рудник, село Заворки.

В случае обнаружения неразорвавшихся и взрывоопасных предметов жителей просят звонить по телефонам горячей линии: 8(39151)6-13-49; 8(39151)6-13-99.

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