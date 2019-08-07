2019-08-07T10:32:37+03:00
Происшествия

В деревне Каменка, где взорвались снаряды в воинской части, работают саперы

Неофициально: утром людям открыли «окно», чтобы они могли забрать вещи и документы
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Снаряды разбросаны по всей деревнеСнаряды разбросаны по всей деревнеФото: соцсети
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Напомним, ЧП случилось 5 августа около 17.30. Один погибший, 12 пострадавших; 16 тысяч эвакуированных, масштаб разрушений еще не озвучен, - таковы последствия пожара на складах боеприпасов в воинской части, расположенной в 14-ти километрах от крупного районного центра города Ачинск, и всего в 1,5 км – от поселка Каменка (безопасной зоной позже, при введении режима ЧС, был объявлен радиус 15 километров).

Каменка после взрыва. 6 августа 2019.После взрыва

Утром 7 августа жители Ачинска, эвакуированные в Красноярск, на специальном поезде отправились домой. Большинство жителей города сегодня вернутся в свои квартиры.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Когда это смогут сделать жители Каменки, еще неизвестно.

В поселке работают саперы, а наши коллеги из Ачинской телекомпании «ОСА», которые работают в опасной зоне, своими глазами уже увидели под ногами снаряды, некоторые из которых – неразорвавшиеся.

У жилых домов разбиты стекла Фото: соцсети

У жилых домов разбиты стеклаФото: соцсети

Тем временем, по неофициальной информации, утром жителям открыли «окно» (или они каким-то образом пробрались сами), чтобы забрать вещи и документы. В социальных сетях уже появилось видео из пострадавшего поселка. В благоустроенных домах выбиты стекла, а вот несколько деревянных домов (расположенные рядом дачи) полностью разрушены.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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Деревня Каменка после взрыва на военном складе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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