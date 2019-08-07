В деревне Каменка, где взорвались снаряды в воинской части, работают саперы

Напомним, ЧП случилось 5 августа около 17.30. Один погибший, 12 пострадавших; 16 тысяч эвакуированных, масштаб разрушений еще не озвучен, - таковы последствия пожара на складах боеприпасов в воинской части, расположенной в 14-ти километрах от крупного районного центра города Ачинск, и всего в 1,5 км – от поселка Каменка (безопасной зоной позже, при введении режима ЧС, был объявлен радиус 15 километров).

Каменка после взрыва. 6 августа 2019.После взрыва

Утром 7 августа жители Ачинска, эвакуированные в Красноярск, на специальном поезде отправились домой. Большинство жителей города сегодня вернутся в свои квартиры.

Фото: соцсети

Когда это смогут сделать жители Каменки, еще неизвестно.

В поселке работают саперы, а наши коллеги из Ачинской телекомпании «ОСА», которые работают в опасной зоне, своими глазами уже увидели под ногами снаряды, некоторые из которых – неразорвавшиеся.

У жилых домов разбиты стеклаФото: соцсети

Тем временем, по неофициальной информации, утром жителям открыли «окно» (или они каким-то образом пробрались сами), чтобы забрать вещи и документы. В социальных сетях уже появилось видео из пострадавшего поселка. В благоустроенных домах выбиты стекла, а вот несколько деревянных домов (расположенные рядом дачи) полностью разрушены.

Фото: соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Следственный комитет подтвердил: пожар на складе боеприпасов под Ачинском начался во время погрузки снарядов

Следственный комитет России подтвердил: пожар на складе боеприпасов в войсковой части под Ачинском начался во время разгрузки или погрузки снарядов. Точную причину следователи намерены установить в ходе следствия. Но пройти внутрь, туда, где все началось, можно будет только после того, как там отработают саперы. (Подробности)

Военные эксперты оценили в 1 миллиард рублей ущерб от взрыва боеприпасов под Ачинском

Данные приблизительные, поскольку информация о стоимости боеприпасов засекречена. Однако, как рассказал военный эксперт Алексей Хлопотов, несколько лет назад один танковый снаряд стоил порядка 10 тысяч рублей. (Подробности)