Военные эксперты оценили в 1 миллиард рублей ущерб от взрыва боеприпасов под Ачинском

СЕГОДНЯ 05:48 2019-08-07T05:49:06+03:00

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Военные эксперты оценили ущерб от взрыва боеприпасов под Ачинском, сообщают «Известия». Напомним, 5 августа, около 17.30 по местному времени, в поселке Каменка, где расположена военная часть, прогремели взрывы и начался пожар. Он уничтожил порядка 40 тысяч снарядов (125мм и 152мм) для танков и самоходных артиллерийских орудий. По информации аналитиков, сумма ущерба от уничтожения арсенала может достигать 1 миллиарда рублей.

Добавим, что данные приблизительные, поскольку информация о стоимости боеприпасов засекречена. Однако, как рассказал военный эксперт Алексей Хлопотов, несколько лет назад один танковый снаряд стоил порядка 10 тысяч рублей. Отметим, что официально минобороны в части ущерба ситуацию пока не комментировало. Не исключено, что это случится после того, как по территории пройдут саперы, а также после полной пасчистки складов - на нее отведено трое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU