Взрывы на военных складах под Красноярском: часть жителей эвакуированного поселка отказались уезжать из-за страха за имущество

Наши коллеги, журналисты Ачинской телекомпании ОСА, продолжают работать в зоне ЧП. Напоминим, 5 августа в деревне Каменка начался пожар на складе, где хранится, по предварительным данным, 40 000 боеприпасов (здесь их утилизируют). В результате взрывов пострадали 8 человек.

Пожар и взрывы на складе снарядов: в Ачинске эвакуируют население, воздушное пространство закрыто на 30 километров 00:00 00:00

На связи с «Комсомольской правдой» - Красноярск – редактор телекомпании Наталья Сусанина:

- Взрывы продолжаются, но уже реже. Хотя зарево все еще стоит.

В шесть вечера канонада шла не переставая, промежутка не было. Всполохи в небе. Сейчас уже глубоко за полночь. Кортеж с губернатором отъезжает от администрации, подозреваю, что едет в пункты эвакуации. Город не спит. Люди выходят, их перевозят всем транспортом, что есть в Ачинске, в пункты размещения. Мне просто не с чем это сравнить. Тот, кто не уехал раньше, сейчас пытается уехать.

Фото: телеканал "ОСА"

- Наталья, почему сейчас?

- Если недавно, мы брали интервью у мэра Ачинска Илая Ахметова, решался вопрос об эвакуации части Ачинска, которая в зоне поражения, это по сути выезд из города, то потом вероятная зона поражения стала еще больше,. Сейчас, я смотрю список опасных улиц, я понимаю, что эвакуируют весь город

- С чем это связано?

- Закончился штаб, его возглавил губернатор края. Но самая большая проблема, что вот, собрались все службы, мыслимые и немыслимые, и никакой связи обратной с военными и воинской частью нет. Не понятно, что там происходит.

- Военные в любом случае рискуют собой.

- Не могу этого сказать...

Когда мы снимали, были вблизи от взрывов, насколько это возможно, у железнодорожного переезда, где выставили первый пост, где принимали спасающихся из Каменки людей, мне ударной волной подол платья задрало.

Наталья Сусанина, редактор ачинской телекомпании ОСА 00:00 00:00

Я не знаю, что осталось от поселка.

Но при этом! Нам позвонил мужчина, который там живет, и заявил: а мне страшно за мой дом! Я никуда не уеду, я завтра вам расскажу как пережил эту ночь.

И это никакой не героизм, в моих глазах это глупость страшная.

И это проблема. Часть ачинцев отказывается эвакуироваться. Говорят, нам надо гарантировать сохранность нашего имущества.

Место взрыва на военном складеФото: Рушан КАЮМОВ

- Как близко вы подходили к пожару?

- Трудно сказать. Началась осколочная атака. Я бежала так, как никогда за всю жизнь от этих осколков. Реально свистели со всех сторон. Просто по чистой случайности ни в кого ничего не попало.

Видела одного человека, голова перебинтована. Его грузли в реанимацию, он вышел из зоны поражения...

Вот опять проезжаем остановку, и опять толпа горожан ждет автобуса. Битком набиты автобусы и едут в пункты эвакуации.

Это 18 школа, первая, 12, все детские сады, все общественные здания в Привокзальном районе города.

- Что с собой несут?

- У кого сумочка дамская, у кого-то огромная сумка дорожная.

У кого котенок, у кого маленькая собака, кто-то с долматинцем огромным. Дети полуголые.

Большие очереди у киосков, видимо, люди воду закупают.

- Наташа, спасибо, держитесь!

- Держим связь!

РЕПОРТАЖ

- Наталья Юрьевна! Уши, уши закрывай, ложись!

Грохот, новый взрыв.

Оператор за кадром:

- Охренеееть.

Снова грохот.

Наши коллеги, журналисты и лично редактор ачинской телекомпании ОСА Наталья Сусанина, рискуя жизнь, сегодня пробились на место ЧП и сняли уникальный репортаж, как это было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724213" frameborder="0"></iframe> В журналистку ТК "ОСА" чуть не прилетел осколок..Видео: телеканал "ОСА"

- В машины в машины, в машине!

Все проезжающие по трассе машины подбирают вышедших из зоны поражения житеелй Каменки.

- Я работаю соцработником. Мне жалко бабушек, которые там остались я не знаю, что с ними, они не могут выйти, у меня неходячие есть

Я была на огороде, меня кидало, как портянку по огороду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724215" frameborder="0"></iframe> Очень близкая съемка места взрыва в Каменке.Видео: телеканал "ОСА"

Военный – бабушке из Каменки:

- Бабушка, куда корову?! Оставьте. Я ее привяжу. Вам потом приведу!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724129" frameborder="0"></iframe> В Каменке горит склад боеприпасов.

ОБРАЩАЕМСЯ КО ВСЕМ! ЕСЛИ ВАМ ЧТО-ТО ИЗВЕСТНО, ЕСТЬ ФОТО И ВИДЕО, ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ! ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЫ:

КАК РАСПОЛОЖЕНЫ СКЛАДЫ?

ЧТО ТАМ ПРОИЗОШЛО?

КАК ОРГАНИЗОВАНА ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ?

ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ?

НАША ПОЧТА: 2069652@mail.RU

ТЕЛЕФОН: (391) 2069652

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