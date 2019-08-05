2019-08-05T18:14:32+03:00
Происшествия

Администрация Ачинска официально обратилась к жителям города с просьбой готовиться к эвакуации

Тем временем уже эвакуированы дети из летнего лагеря и остановил работу Ачинский глиноземный комбинат [Эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Под Ачинском произошел взрыв на складе с боеприпасамиПод Ачинском произошел взрыв на складе с боеприпасамиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Пока еще совсем не известен ни масштаб разрушений, ни точное количество пострадавших из-за взрывов на складах воинской части, расположенной рядом с поселком Каменка (Ачинский район Красноярского края). Но уже идет вопрос об эвакуации не только жителей Каменки, но и других территорий. Только что стало известно «Комсомольмкой правде»-Красноярск, и нам это официально подтвердили, принято решение оставить все работы на Ачинском глиноземном комбинате:

Пробки на дорогах в Ачинске. Видео: instagram.com/_alina.dino_.

- В связи со сложившейся ситуацией на АГК создан штаб для оперативного реагирования. Для обеспечения безопасности сотрудников было принято решение остановить все работы и эвакуировать сотрудников. На комбинате оставлен лишь минимальный персонал, необходимый для обеспечения безопасности предприятия.

Так же есть информация об эвакуации детского лагеря «Сокол». Об этом сообщил глава города Ачинска Илай Ахметов. Для детей выделили автобусы. Родителей оповещают, но приезжать за детьми не рекомендуют. Их перевезут на безопасное расстояние. Куда конкретно – станет известно позднее.

Жителей Ачинска просят подготовиться к эвакуации

Жителей Ачинска просят подготовиться к эвакуации

И последняя новость: на сайте администрации Ачинска опубликовали официальное обращение с просьбой жителям города подготовиться к эвакуации. Ближайшая безопасная территория – Большой Улуй, Назарово. Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Ачинск, где проведет заседание оперативного штаба.

Из-за ЧП перекрыт участок дороги

Из-за ЧП перекрыт участок дороги

Жители Ачинска покидают город.Надежда ИЛЬЧЕНКО

Место взрыва на военном складе Фото: Рушан КАЮМОВ

Место взрыва на военном складеФото: Рушан КАЮМОВ

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Соцработник бежала, зажимая рот от слез - там остались старики, которые не выберутся»: в Красноярском крае пожар на артиллерийском складе

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Ачинском произошел взрыв на складе с боеприпасами. В поселке Каменка идет эвакуация жителей [трансляция]

Жители Ачинска в социальных сетях пожаловались на множество взрывов, произошедших около 18.00 5 августа 2019 года. Здесь в поселке Каменка базируется воисковая часть. Очевидцы сообщают, что люди в панике бегут из поселка (Подробнее).

Источник: «Склады в воинской части под Ачинском были устроены так, чтобы в случае ЧП не получить масштабных разрушений»

Как удалось выяснить «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, склады, где до сих пор взрываются снаряды, находятся в котловане, прикрыты естественными холмами. (Подробнее)

Взрыв боевприпасов в Каменке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в Каменке (Красноярский край) - 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Источник: «Склады в воинской части под Ачинском были устроены так, чтобы в случае ЧП не получить масштабных разрушений»
Личный состав эвакуирован - «Комсомольской правде» удалось также получить официальный комментарий минобороны ЧП под Ачинском, где произошел взрыв на складах боеприпасов [Эксклюзив kp.ru]
Новости 24
На горящем складе боеприпасов в Красноярском крае хранилось около 40 тысяч снарядов
На месте соснового бора в Удачном появится элитный жилой комплекс
Радикальный перелом: в Сибири уменьшаются площади лесных пожаров
Туалеты, парковка и душевые. В Красноярске подвели итоги голосования по развитию островов
Учитель физкультуры 29 раз надругался над 13-летней школьницей в Якутии
Ребенка ранило винтом. Мужчина на моторной лодке убил 9-летнюю девочку, игравшую на берегу озера
Жителю Таймыра дали 7 месяцев исправработ за полный холодильник краснокнижных осетров
Нашли по обуви. Житель Железногорска украл из торгового центра 250 000 рублей в сейфе
«Я вероломно пожарил 12 сосисок»: красноярца оштрафовали за пикник на площади Революции
В Красноярском крае растет количество пострадавших от клещей
«На забор сгодится»: с трассы Абан – Дзержинское своровали дорожные знаки и стойки
Жителю Ачинска подсунули кредитный договор на 118 000 рублей под видом подарка после бесплатного массажа
«Нашли. Ждем вертолет»: в Эвенкии обнаружили заблудившегося в горящем лесу пожарного
Директором «7 канала» стал экс-депутат Заксобрания Виталий Толстов
Был один и плакал. В Красноярске спасли с раскаленного балкона 7-летнего мальчика, которого запер в квартире отец