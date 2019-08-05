Администрация Ачинска официально обратилась к жителям города с просьбой готовиться к эвакуации

Пока еще совсем не известен ни масштаб разрушений, ни точное количество пострадавших из-за взрывов на складах воинской части, расположенной рядом с поселком Каменка (Ачинский район Красноярского края). Но уже идет вопрос об эвакуации не только жителей Каменки, но и других территорий. Только что стало известно «Комсомольмкой правде»-Красноярск, и нам это официально подтвердили, принято решение оставить все работы на Ачинском глиноземном комбинате:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724150" frameborder="0"></iframe> Пробки на дорогах в Ачинске. Видео: instagram.com/_alina.dino_.

- В связи со сложившейся ситуацией на АГК создан штаб для оперативного реагирования. Для обеспечения безопасности сотрудников было принято решение остановить все работы и эвакуировать сотрудников. На комбинате оставлен лишь минимальный персонал, необходимый для обеспечения безопасности предприятия.

Так же есть информация об эвакуации детского лагеря «Сокол». Об этом сообщил глава города Ачинска Илай Ахметов. Для детей выделили автобусы. Родителей оповещают, но приезжать за детьми не рекомендуют. Их перевезут на безопасное расстояние. Куда конкретно – станет известно позднее.

Жителей Ачинска просят подготовиться к эвакуации

И последняя новость: на сайте администрации Ачинска опубликовали официальное обращение с просьбой жителям города подготовиться к эвакуации. Ближайшая безопасная территория – Большой Улуй, Назарово. Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Ачинск, где проведет заседание оперативного штаба.

Из-за ЧП перекрыт участок дороги

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724189" frameborder="0"></iframe> Жители Ачинска покидают город.Надежда ИЛЬЧЕНКО

Место взрыва на военном складеФото: Рушан КАЮМОВ

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Источник: «Склады в воинской части под Ачинском были устроены так, чтобы в случае ЧП не получить масштабных разрушений»

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