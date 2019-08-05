Александр Усс о ЧП в Каменке: «Мы приняли решение об эвакуации части Ачинска»

Вечером 5 августа в деревне Каменка произошло серьезное ЧП: начался пожар на складе, где хранится, по предварительным данным, 40 000 боеприпасов (здесь их утилизируют). Трасса по направлению из города забита машинами. Сотни ачинцев уезжают из города – власти официально предупредили, что надо готовиться к эвакуации, но непосредственно о ней еще объявлено не было. Очереди на заправках: люди заливают на всякий случай заливают полные баки бензина.

Пожар и взрывы на складе снарядов: в Ачинске эвакуируют население, воздушное пространство закрыто на 30 километров 00:00 00:00

Корреспондент «Комсомольской правды» - Красноярск Надежда Ильченко сейчас находится в Ачинске, городе, расположенном в непосредственной близости от Каменки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724187" frameborder="0"></iframe> Взрывы в Ачинске. Видео: соцсети.

- Город пустой, - передает наш корреспондент. – Люди или уехали, или сидят по домам. Как будет развиваться ситуация, никто не знает. Известно, что пожар до сих пор не могут потушить.

Тем временем, губернатор Красноярского края и оперативные службы проводят в Ачинске экстренное заседание штаба.

Губернатор Красноярского края и оперативные службы проводят в Ачинске экстренное заседание штаба

На нем озвучили, что первая задача - эвакуация людей из близлежащих поселков. По примерным оценкам, это 6 000 человек:

- Необходимо также в случае необходимости обеспечить безопасность части предприятий, потенциально находящихся в зоне поражения, - заявил губернатор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724200" frameborder="0"></iframe> Эвакуация в Ачинске. Видео: @krsk01.

Напомним, в Ачинске работает глиноземный комбинат, который уже приостановил работу и Ачинский НПЗ – нефтеперерабатывающий завод.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724189" frameborder="0"></iframe> Жители Ачинска покидают город.Надежда ИЛЬЧЕНКО

- Что касается медпомощи пострадавшим, их, по предварительным данным, менее 10 человек, то Ачинск большой город, необходимым набором врачей и оборудования справится. Тем не менее, мобилизованы силы Красноярска, если надо, они выдвинутся сюда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724203" frameborder="0"></iframe> Губернатор Красноярского края Александр Усс о ЧП в Ачинке.Надежда ИЛЬЧЕНКО

Радиус опасной зоны, по словам губернатора, до сих пор не определен:

- Это зависит от того какие боеприпасы еще могут взрываться. Склад горит пока очень локально, в зависимости от распространения огня возможно изменение зоны поражения. То, что огонь может распространиться на большую территорию, мы сейчас не исключаем.

ТЕМ ВРЕМЕЕНМ

В связи с чрезвычайным происшествием автодорога Ачинск - Назарово перекрыта для движения всех видов транспорта.

ГИБДД:

Объезд данного участка необходимо осуществлять по автодороге Р-255 со стороны Мариинска через населенные пункты п.Тяжинский – п.Тисуль – п.Тамбара –г. Назарово. Со стороны Красноярска через п. Козулька – п. Подсосное –п. Сахапта - Назарово. Со стороны Ужура по автодороге Ачинск – Ужур – Троицкое, через п. Степной – п. Сахапта – п.Козулька. В сторону Мариинска – через Ужур – Шарыпово – п. Тяжинский.

И вот новые данные: ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» закрыло воздушное пространство в радиусе 20 км от эпицентра взрывов на территории военного склада в Ачинске. К слову, во время начала пожара над Ачинском пролетали два пассажирских самолета. К счастью, оба благополучно прошли опасную зону.

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Источник: «Склады в воинской части под Ачинском были устроены так, чтобы в случае ЧП не получить масштабных разрушений»

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