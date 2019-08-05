«В черное небо взлетают осколки, что же там с людьми?»: очевидец рассказал о взрыве в военной части в Красноярском крае

В настоящее время в поселке Каменка, он находится приблизительно в 200 километрах от Красноярска и в 10 километрах от Ачинска, взрываются склады с боеприпасами местной воинской части. Очевидцы в соцсетях сообщают, что люди в панике пытаются покинуть населенный пункт.

Каменка взрывы 5 августа 2019 года.

Наталья Сусанина, главный редактор телеканала «ОСА», рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск с места события:

- Я не знаю, сколько времени это длится и сколько времени сейчас, мы здесь работаем минут 40. Взрывы не прекращаются ни на секунду. Уже несколько «фейерверков», когда на фоне черного неба взлетают осколки. Тут была реально бомбежка осколочная. Люди выбегали в панике из домой, спасатели бежали быстрее нас. Рядом со мной упал осколок - это как на войне. Мне кажется, я бежала так, что выполнила первый разряд. Это очень страшно, зарево несколько раз поднималось над поселком. Я уже не представляю, что там уже осталось от поселка.

Взрывы в Каменке. Видео: телеканал ОСА.

Воинская часть в Каменке находится в 10-12 километрах от города. Военный городок, где живут люди, в нескольких километрах от этих складов. Воинская часть хранит и утилизирует военные снаряды. Я не представляю, что такое 150 калибр, но по взрывам – это апокалипсис. Не передать, что это происходит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724128" frameborder="0"></iframe> Наталья Сусанина рассказала про взрывы в Ачинске.

Пока на наших глазах выехала одна реанимация. Но она просто подхватила людей, чтобы вывезти их оттуда. Потому что сейчас уже ни одна машина ни в какую сторону не едет. А еще минут 20 назад здесь даже не было перекрыто движение. Люди стояли, общались, обсуждали и пытались уехать. Несмотря на то, что здесь все службы уже работают больше часа, движение не было перекрыто. Сюда подъезжали машины и осколки долетали до самой дороги.

Взрывы в Каменке. Видео: телеканал ОСА.

Мы сняли, какая яма получилась в асфальте от осколка. Очевидцы говорят, что там уже горят дома. Окон в домах там просто нет. Соцработник выбежала из дома, она руками зажимала рот от слез, потому что там остались бабушки и дедушки, которые не могут выйти. Там невозможно их вывезти. И я даже не представляю, что там сейчас происходит с людьми, которые там остались. Сейчас тут такая канонада – счет взрывам пошел не на сотни, на тысячи. Небо – черное. От Каменки просто ничего не останется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724187" frameborder="0"></iframe> Взрывы в Ачинске. Видео: соцсети.

По последним данным при взрыве на артиллерийском складе пострадали шесть человек. Они доставлены в Центральную районную больницу.

Место взрыва на военном складеФото: Рушан КАЮМОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

В минобороны прокомментировали ЧП под Ачинском, где произошел взрыв на складах боеприпасов:

- 5 августа около 13.00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, - подтвердили «Комсомольской правде» - Красноярск в представительстве Центрального военного округа. - Личный состав склада эвакуирован. Штатными дежурными расчетами приняты меры по недопущению распространения огня и обеспечению безопасности в месте горения. В настоящее время идёт локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники из состава пожарной команды склада.

ОБРАЩАЕМСЯ КО ВСЕМ! ЕСЛИ ВАМ ЧТО-ТО ИЗВЕСТНО, ЕСТЬ ФОТО И ВИДЕО, ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ! ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЫ:

КАК РАСПОЛОЖЕНЫ СКЛАДЫ?

ЧТО ТАМ ПРОИЗОШЛО?

КАК ОРГАНИЗОВАНА ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ?

ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ?

НАША ПОЧТА: 2069652@mail.RU

ТЕЛЕФОН: (391) 2069652

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724129" frameborder="0"></iframe> В Каменке горит склад боеприпасов.

«Соцработник бежала, зажимая рот от слез - там остались старики, которые не выберутся»: в Красноярском крае пожар на артиллерийском складе 00:00 00:00

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Источник: «Склады в воинской части под Ачинском были устроены так, чтобы в случае ЧП не получить масштабных разрушений»

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