Губернатор Красноярского края просит метеорологов ввести режим «черного неба»

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился с просьбой к руководству Среднесибирского УГМС рассмотреть возможность введения режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в краевом центре, чтобы максимально снизить воздействие действующих городских предприятий на окружающую среду. Почему этого не было сделано раньше? По мнению специалистов Гидрометцентра, в Красноярске недостаточно условий для введения режима «черного неба».

Тем не менее, промышленным предприятиям предложили в добровольном порядке ограничить выбросы в атмосферу в период задымления от лесных пожаров.

- Мы все живем здесь и дышим одним воздухом. Поэтому предлагаю не только приостановить работу городских производств, связанных с пылением, но и осуществить проливы территорий на промышленных площадках. Очень важно делать это тщательно и интенсивно именно сейчас, когда у нас сохраняется высокий уровень задымления, – пояснил Александр Усс.

Известно, что режим НМУ уже ввели у себя территории, которые находятся на более удаленном расстоянии от зоны пожаров – на Кузбассе, в Алтайском крае, в Новосибирске. Депутат Заксобрания края Илья Зайцев направил соответствующее обращение к руководству Росгидромета.

Между тем, за сутки площадь лесных пожаров в крае увеличилась почти на 70 тысяч гектаров. По данным краевого Лесопожарного центра на 10 часов 25 июля в крае горит более 906 тысяч гектаров леса, в том числе в так называемой зоне контроля – более 899 тысяч гектаров.

В правительстве края сообщили, что до конца этой недели минлесхоз должен обратиться в Федеральное агентство лесного хозяйства и привлечь дополнительные силы резерва «Авиалесоохраны». Также необходимо заручиться поддержкой МЧС и задействовать самолеты-амфибии БЕ-200 при тушении лесных пожаров. Кроме того, в ближайшее время на борьбу с огнем привлекут силы и средства Российской армии.

В настоящее время в Эвенкию дополнительно переброшены более 240 авиапожарных, в том числе специалисты краевого Лесопожарного центра и федерального резерва. Угрозы населенным пунктам нет. На территории края и Эвенкийского района введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. В целом ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. Возгорания в лесах тушат более 400 человек, среди них специалисты из федерального резерва, авиапожарные из соседних регионов и арендаторы лесных участков, задействовано более 30 единиц техники, в том числе авиационной, сообщили в правительстве края.

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