В Красноярском крае полыхает более 838 тысяч гектаров леса, главная причина – сухие грозы и отсутствие дождя

В Красноярском крае полыхает более 838 тысяч гектаров леса. Зафиксировано 108 пожаров. Такую информацию предоставило министерство лесного хозяйства края. Большинство пожаров находятся в так называемой зоне контроля – крайне отдаленных и труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов.

Основная часть возгораний действует в Эвенкии. Там на протяжении длительного времени отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке +30, ситуацию усугубляют сильные порывы ветра и высокая грозовая активность. А дым от этих пожаров накрыл половину Сибири.

За прошедшие сутки в крае ликвидировано 24 лесных пожара в Эвенкийском и Абанском районах на общей площади более 4,9 тысяч га, в том числе 23 очага возгорания в зоне контроля. И зарегистрировано 14 лесных пожаров в Эвенкийском, Кежемском и Богучанском районах на общей площади 6,8 тысяч га. В тушении возгораний задействованы более 400 человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов и арендаторы лесных участков, а также более 20 единиц техники.

На территории края и Эвенкийского района введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.

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