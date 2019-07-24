2019-07-24T08:32:02+03:00
Происшествия

В Красноярском крае полыхает более 838 тысяч гектаров леса, главная причина – сухие грозы и отсутствие дождя

В минлесхозе края дают оперативную информацию о ситуации с лесными пожарами
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае полыхает более 838 тысяч гектаров леса, главная причина – сухие грозы и отсутствие дождя. Фото: Виктор ЧАВАЙНВ Красноярском крае полыхает более 838 тысяч гектаров леса, главная причина – сухие грозы и отсутствие дождя. Фото: Виктор ЧАВАЙН
Изменить размер текста:

В Красноярском крае полыхает более 838 тысяч гектаров леса. Зафиксировано 108 пожаров. Такую информацию предоставило министерство лесного хозяйства края. Большинство пожаров находятся в так называемой зоне контроля – крайне отдаленных и труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов.

Основная часть возгораний действует в Эвенкии. Там на протяжении длительного времени отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке +30, ситуацию усугубляют сильные порывы ветра и высокая грозовая активность. А дым от этих пожаров накрыл половину Сибири.

За прошедшие сутки в крае ликвидировано 24 лесных пожара в Эвенкийском и Абанском районах на общей площади более 4,9 тысяч га, в том числе 23 очага возгорания в зоне контроля. И зарегистрировано 14 лесных пожаров в Эвенкийском, Кежемском и Богучанском районах на общей площади 6,8 тысяч га. В тушении возгораний задействованы более 400 человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов и арендаторы лесных участков, а также более 20 единиц техники.

На территории края и Эвенкийского района введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лес надо не только тушить, но и поджигать!

Корреспонденты «Комсомолки» отправились в непроходимые леса и болота Красноярского края, чтобы своими глазами увидеть итоги единственного в мире пожарного эксперимента 20-летней давности (подробнее).

Пожары уничтожили в Красноярском крае 274 тысячи гектаров леса

Тушат те, что опасны для населенных пунктов

О лесных пожарах жители мегаполисов вспоминают в случае, когда в городах становится нечем дышать от гари. Как вКрасноярске на минувших выходных. В краевом центре, да и во всех близлежащих населенных пунктах, повисла едкая, удушливая дымка (подробнее).

Еще полтора дня! Синоптики рассказали, когда развеется смог над Красноярском

Как пережить это время?

В едкой дымке с запахом гари, появившейся из-за лесных пожаров в крае, Красноярск задыхается вот уже четвертые сутки. Во вторник, 16 июля, картина примерно та же – в воздухе висит плотная серая пелена, дышится тяжело... Когда развеется смог, рассказали синоптики. Как выяснилось, придется подождать еще примерно полтора дня (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Хотите, чтобы умирала в мучениях? Это дорогой ритуал» - как современные экстрасенсы снимают порчу по WhatsApp
В Новосибирске судят лже-ясновидящую, которая предлагала услуги дистанционно. КП-Новосибирск нашла магов, которые проводят диагностику, снимают порчу и насылают проклятия через мессенджеры
Новости 24
В Красноярске благоустраивать Николаевский проспект будет новый подрядчик
В Красноярском крае полыхает более 838 тысяч гектаров леса
В Красноярске обанкротился парк развлечений, где на новогоднем утреннике пострадал ребенок
Родителей красноярских дошколят попросили не давать детям мобильники и не вешать на них золотые украшения
В Красноярске в ночной аварии погибла девушка-мотоциклистка
ВТБ предоставил платежный сервис Samsung Pay держателям карт «Мир»
В Красноярском крае мошенники на автоподставах заработали 1,5 миллиона рублей
В Туве мужчина, спасаясь от погони, ножом убил полицейского
В палаточных лагерях под Красноярском проводятся тренировочные эвакуации
Красноярская санитарная авиация получила новый вертолет
Грозы с сильными дождями накроют Красноярский край
Сломавшему руку в детсаду ребенку за весь день не помог никто
Лесные пожары подошли к поселку на севере Красноярского края
Светящаяся арка появилась в Железнодорожном районе Красноярска
В воскресенье в районе парка «Покровский» ограничат движение из-за праздника
В Красноярском крае мужчина надругался над 5-летней внучкой подруги
38 незаконно торгующих алкоголем павильонов снесли в Красноярске
Новую схему движения на Дубровинского продлят еще на год
ВТБ и АШАН масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ
Жительница Канска изрезала себя из-за подруги и села на два года
Показываем видео с места ДТП с автобусом, откуда увезли в реанимацию 6 пассажиров