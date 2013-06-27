Лес надо не только тушить: зачем ученые из восьми стран сожгли целый остров в Сибири

Суть пожарного эксперимента проста, но с первого взгляда шокирует: в 1993 году ученые из восьми стран сожгли целый остров, сплошь покрытый сосновым лесом и теперь наблюдают, что там происходит

«Меня уволят, но я скажу!»

Официально экспедиция на сгоревший остров называется Международная лесопожарная неделя и обставлена с размахом: для путешествия зафрахтован целый теплоход!

Первый отрезок пути от Красноярска до Ярцево (300 километров вниз по Енисею) проходим с комфортом. Экспедиция начинается с банкета, а многие тосты со слов:

- Меня уволят, но я скажу…

А дальше – и вовсе крамола: оказывается, не все пожары нужно тушить, а огонь – санитар леса.

И ладно бы только ученые. Даже чиновники в неформальной обстановке расслабились:

- Помогите! Дайте уже, наконец, такую железобетонную бумагу, чтобы законодатели отменили тотальное тушение пожаров. Сколько можно впустую тратить народные деньги? Само потухнет…

Непосвященным в лесные дебри и воспитанным на лозунгах «лес – это наше все, зеленое золото, легкие планеты, достояние народа» и пр. и вправду поначалу было странно все это слушать.

Пока мы не узнали историю о сожженном острове.

Сибирскую тайгу жгли с размахом

Во многих лесных странах в научных целях давно поджигают небольшие участки леса, гектара по 3-4. Но чтобы сразу 50, да жестоко, шквальным огнем, – такое случилось впервые. Участники вспоминают:

- По периметру острова разошлись десять парашютистов-десантников с зажигательной смесью. И одновременно, по команде, подожгли остров со всех сторон. Пламя поднималось на высоту до 200 метров ( стандартная девятиэтажка – 27 метров – прим. Ред.), а дым – до трех километров.

Шапка огня и дыма напоминала ядерный гриб – такой эксперимент больше никто в мире не повторил!

Весь процесс уничтожения занял всего два часа, и был заснят с земли и с воздуха во всех подробностях. Иностранцы сделали красивый фильм для иностранцев с красивой музыкой и диалогами на английском языке. И русские участники эксперимента в нем выглядят странно:

- Коля, привет!

- Чего тебе?

- Да тут снимают, просят что-нибудь сказать. Ну я и сказал.

И хотя журналисты, есть такой грех, любят красивые фразы вроде «лес сгорел дотла», на самом деле, даже шквальный огонь не в силах победить вековые сосны. Выгорели мхи, лишайники, трава, а стволы остались. И простояли еще несколько лет, пока их не сточили вредители. Когда лес рухнул и остров стал по-настоящему мертвым, ученые засомневались: а вернется ли сюда жизнь?

Под ногами - миллионы

Вот в такое странное место мы и направляемся, чтобы своими глазами увидеть, что там теперь, на том пожарище происходит.

Верный путь над тайгой знает только летчик: таких безымянных островов в болотах в Енисейском районе Красноярского края сотни, если не тысячи: по желто-бурым пятнам трясины щедро рассыпаны клочки суши с сосновым лесом и пышными перинами сухих лишайников. Зверья почти нет: есть нечего, прятаться негде. Людей тоже: на енисейском севере их и так-то немного, а тут, в дебрях, куда можно добраться только по воздуху да зимой по льду, и вовсе никого.

Мы перешагиваем через обгоревшие и полуистлевшие стволы, хаотично разбросанные по земле и думаем: под ногами – миллионы!

- Да, древесины миллионов на 15-20 здесь можно было бы взять, - прикидывают специалисты и тут же уточняют: но вывезти отсюда не получится – слишком далеко.

Мы трогаем 15-летние сосенки – вот же они, живые!!! Сами выросли!!!

- В три раза больше чем нужно, - огорчаются специалисты. – После пожара всегда так: природа как бы включает защитные механизмы. Но ничего, скоро начнется конкуренция, выживут сильнейшие. Остальные погибнут.

Заметьте, все это происходит без вмешательства человека! Это, собственно и есть главная цель эксперимента, рассчитанного на 200 лет. Надо убедиться: лес может жить, умирать и снова рождаться без нашего участия! А значит, не надо тратить деньги и силы на лесопосадки. Кстати, на этом острове за последние 500 лет было 6 пожаров, последний – в 1956 году. Все они прошли незамеченными, и обнаружились при исследованиях в специализированной лаборатории Аризонского университета. И все эти 6 раз вырастал новый лес.

Пожар тушат огнем

- Люди не понимают, что отжиг – единственный способ потушить верховой пожар (это когда огонь идет по верху, по кронам деревьям), - говорят специалисты. – В таких случаях надо пустить пал ему навстречу. Огонь пойдет по низу, подберет весь горючий материал: сухие листья, мох, хворост, и когда подойдет верховой пожар – гореть уже нечему. Все сразу потухнет.

Огонь «лечит» и пораженные вредителями леса. Их надо немедленно вырубать, если есть возможность. Или сжигать, если такой возможности нет. Иначе жуки-древоточцы сожрут все и сделают это очень быстро!

Парадоксально, но поджигание леса могло бы предотвращать пожары. Технология известна – один поджигает, второй следит, чтобы огонь шел на высоте не более полуметра и «съедал» бы только ненужное. Но такая чистка леса запрещена уже лет 20. И это, кстати, одна из причин катастрофических пожаров последних лет: наши леса забиты хворостом и сухими листьями как бочки сельдью. И потому любая искра мгновенно превращается в пламя.

Однако доводы ученых в пользу огня пока не услышали нигде в мире. И на тушение пожаров тратятся огромные деньги. А специалисты предлагают так называемые «управляемые» пожары, уже есть программы, которые моделируют развитие ситуации и выдают решение: тушить или нет.

А чтобы ни у кого случайно не сложилось впечатление, что леса можно поджигать направо и налево, потому что это очень полезно, загляните в ежедневные сводки новостей. Гибнут даже профессилналы! В прошлом году в Тыве сгорели девять пожарных-десантников, а элита лесной службы! Так что знакомые фразы «берегите лес от пожара», «спички детям не игрушка», «уходя – потуши костер» - это не лозунги, а правила выживания.

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