2019-07-24T10:37:31+03:00
Происшествия

«Мы задыхаемся от дыма»: жители Сибири требуют ввести режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

Только на территории Красноярского края полыхает более 838 тысяч гектаров леса
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Мы задыхаемся от дыма»: жители Сибири требуют ввести режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Фото: Красноярский лесопожарный центр«Мы задыхаемся от дыма»: жители Сибири требуют ввести режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Фото: Красноярский лесопожарный центр
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Жители нескольких сибирских регионов требуют ввести режим чрезвычайной ситуации. Народная петиция появилась на портале change.org два дня назад и адресована она шести адресатам: Правительству России, Президенту, минздраву, минлесхозу, министерству сельского хозяйства и МЧС России. На 14 часов сегодняшнего дня, 24 июля, петицию уже подписали более 51 тысячи человек.

«Несколько недель продолжаются лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае и других прилегающих областях. Причём уже несколько дней гарь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края-в Томской области, Хакассии, Кемерово, Новосибирске.

В Красноярске люди ходят в масках, а между тем чиновники на местах и в правительстве до сих пор не объявили режим ЧС для всей территории Сибири! А ведь именно после объявления такого режима в очаги пожаров и прилегающие области, страдающие от задымления – направляется дополнительное финансирование, средства пожаротушения, людские ресурсы, и накладывается особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию ЧС» - говорится в тексте обращения.

Дымом накрыло Хакасию Фото: Мария ЛЕНЦ

Дымом накрыло ХакасиюФото: Мария ЛЕНЦ

По информации министерства лесного хозяйства Красноярского края сегодня в регионе полыхает более 838 тысяч гектаров леса – это 108 пожаров. Большая часть находится в так называемой зоне контроля – крайне отдаленных и труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов. В основном это Эвенкия. Там на протяжении длительного времени отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке +30, ситуацию усугубляют сильные порывы ветра и высокая грозовая активность.

В Красноярске давно не видели солнца Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске давно не видели солнцаФото: Мария ЛЕНЦ

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Еще полтора дня! Синоптики рассказали, когда развеется смог над Красноярском.

Как пережить это время?

В едкой дымке с запахом гари, появившейся из-за лесных пожаров в крае, Красноярск задыхается вот уже четвертые сутки. Во вторник, 16 июля, картина примерно та же – в воздухе висит плотная серая пелена, дышится тяжело... Когда развеется смог, рассказали синоптики. Как выяснилось, придется подождать еще примерно полтора дня (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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