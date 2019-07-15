Пожары уничтожили в Красноярском крае 274 тысячи гектаров леса

О лесных пожарах жители мегаполисов вспоминают в случае, когда в городах становится нечем дышать от гари. Как в Красноярске на минувших выходных. В краевом центре, да и во всех близлежащих населенных пунктах, повисла едкая, удушливая дымка. Многие даже не на шутку испугались: мол, пожары подступают к городу. Нет, не подступают, говорят в Красноярском лесопожарном центре. Ближайшие пожары бушуют в 500 километрах от Красноярска. Но хорошего все равно мало. Дым накрыл не только Красноярск, о том же самом рассказывали и в районах – Абанском, Большемуртинском и других. Это сколько должно гореть леса? При этом в лесопожарном центре уверяют: площадь не столько велика. Как так? Разбиралась «КП».

Фото: Виктор ЧАВАЙН

Зоны контроля

Информация лесных пожарах обновляется в режиме реального времени. Все благодаря космическому мониторингу. Тут и захочешь слукавить – вряд ли получится. Ведь достаточно просто заглянуть в Интернет. В краевом минлесхозе сообщили, что на 15 июля в регионе действует 36 лесных пожаров – в Енисейском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском, Абанском и Уярском районах.

При этом по данным авиалесоохраны, на 13.00 15 июля, в крае действует 81 лесной пожар, огнем охвачено 274 тысячи гектаров леса.

Фото: Виктор ЧАВАЙН

Откуда же абсолютно очевидная разница в цифрах? Как пояснили в минлесхозе, сотрудники авиалесоохраны включают в общее количество пожаров те, что бушуют в так называемых «зонах контроля» - территориях, устанавливаемых властями регионов, в которых действующие лесные пожары позволяется не тушить. Конечно, только в том случае, если нет прямой угрозы населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры. При этом не тушат пожары в таких зонах контроля на вполне законных основаниях – в 2017 году минприроды России (О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров).

- За минувшую неделю благодаря оперативным действиям сотрудников краевого лесопожарного центра в крае ликвидировано 62 лесных пожара – в Северо-Енисейском, Енисейском, Мотыгинском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском, Тасеевском, Дзержинском и Абанском районах – на общей площади более 55 тысяч га, - рассказал Юрий Карнаухов, начальник отдела охраны и защиты лесов. – Угроз населенным пунктам нет. Большая часть возгораний действует в труднодоступных зонах.

Борются с лесными пожарами в крае сегодня 1 1100 человек и порядка 100 единиц техники. В том числе и АН-26 «Циклон» - самолет, который вызывает дождь, расстреливая тучи специальными пиропатронами с йодистым серебром (читайте на стр. ). В помощь красноярским пожарным прибыли отряды из Тувы, Томской и Новосибирской областей. Цель одна – не пустить огонь к населенным пунктам.

Фото: Виктор ЧАВАЙН

Восстановление лесов

А как же лес в труднодоступных местах? Ведь те самые пожары в «контрольных зонах» бушуют: гибнет зверье, не исключено, что и ценные породы леса. Решение «тушить – не тушить» принимает специально созданная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.

- По каждому пожару ведется непрерывный космомониторинг, - пояснили в минлесхозе. - Если нет угроз населенным пунктам и объектам экономики, то комиссия оценивает две вещи: ущерб от пожара и сумму затрат, которые необходимы, чтобы доставить туда людей. Если затраты в разы выше ущерба и угроз нет, то комиссия принимает решение по нетушению этого пожара. Но это не означает, что наблюдение за ним прекращается. Если угроза людям есть, пожар тушится в любом случае. Ущерб же в таких зонах контроля, как правило, не очень значительный – речь обычно об удаленных территориях ближе к тундре, где нет ценных пород леса.

Город затянуло дымом. Фото: Владимир КОРЕЦКИЙ

После того как пожар самоликвидируется на этих территориях, их обследуют. И их включают в план по лесовосстановлению.

- Восстанавливаются леса искусственным и естественным способом, - говорят в минлесхозе. – Искусственный – высадка саженцев под меч Колесова (специальная стальная узкая лопата для посадки сеянцев и саженцев лесных культур. – Прим. ред); естественный – специалисты ухаживают за тем подростком, который сохранился на территории.

Даже приблизительные данные по ущербу от лесных пожаров чиновники называть отказываются. Говорят: это будет ясно после окончания пожароопасного сезона. Что касается ближайших соседей Красноярского края – Тувы и Хакасии, то обстановка с лесными пожарами там пока благополучная. Именно поэтому Тувинская база авиационной охраны лесов от пожаров направила отряд из 36 человек в помощь красноярцам.

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