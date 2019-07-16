Еще полтора дня! Синоптики рассказали, когда развеется смог над Красноярском

В едкой дымке с запахом гари, появившейся из-за лесных пожаров в крае, Красноярск задыхается вот уже четвертые сутки. Во вторник, 16 июля, картина примерно та же – в воздухе висит плотная серая пелена, дышится тяжело... Когда развеется смог, рассказали синоптики. Как выяснилось, придется подождать еще примерно полтора дня.

- Выедешь за город – ничего особенно не меняется, - жалуются дачники и жители сельской местности. – Все тот же смог.

Рыбинский, Емельяновский, Абанский… О смоге говорят и пишут в соцсетях жители многих районов. Его причина ни для кого не секрет – лесные пожары, бушующие в Иркутской области и крае (Эвенкии, Богучанском и Кежемском районах).

В воскресенье, 14 июля, ветер изменился, воздух очистился. Но меньше, чем через сутки удушливая дымка вернулась. Только за вчерашний день, 15 июля, на горячую линию министерства экологии края поступило 30 жалоб от красноярцев.

Видимо, прямо сказать, никакая.Фото: Мария ЛЕНЦ

Причина пожаров - грозы

К слову, по информации ФБУ «Авиалесоохрана», главная причина пожаров в крае – грозы. Борьба с огнем продолжается. Самая сложная ситуация – на севере региона, в том числе в Богучанском районе:

- Несмотря на сложные погодные условия, характеризующиеся сухой, жаркой и ветреной погодой, действием более 90% пожаров в труднодоступной зоне авиационного применения сил и средств, за прошедшую неделю в Красноярском крае ликвидировано более 60 лесных пожаров на площади около 60 тысяч га. Вследствие труднодоступности районов действия пожаров и крайне-ограниченных возможностей доставки наземной техники, практически все работы по тушению выполнены работниками лесопожарных служб, арендаторов лесных участков вручную с помощью ранцевых лесных огнетушителей, топоров-мотыг, бензопил и других ручных инструментов. В ряде случаев действенную помощь наземных группировкам пожаротушения оказали осадки, вызванные искусственным путем специалистами ФБУ «Авиалесоохрана» с помощью самолета-зондировщика Ан-26.

Между тем с 15 по 20 июля в северных районах будет наблюдаться дефицит осадков и жара. Возможно усиление ветра до 19 метров в секунду. Так что обстановка остается напряженной.

- 16 июля на юге Таймырского, в Туруханском районе и в Эвенкии – жаркая погода, температура воздуха днем плюс 27-32, днем на юге Эвенкии - местами грозы, в центральных и южных районах Красноярского края местами грозы, на севере Туруханского района высокая пожарная опасность IV класса, - прогнозируют специалисты Среднесибирского УГМС.

Побольше воды, поменьше сквозняков

В воздухе висит едкая пелена.Фото: Мария ЛЕНЦ

В лесах края сохраняется режим ЧС. Город по-прежнему окутан смогом. Что же делать жителям? Напоминаем рекомендации спасателей.

Опаснее всего дым для маленьких детей, беременных женщин и людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей, легких и носоглотки.

Поэтому без необходимости не выходите на улицу. Проводите день в хорошо кондиционированном помещении. Пейте побольше воды, не употребляйте спиртное, носите продуваемую одежду, не надевайте галстуки и не затягивайте пояса и ремни.

Если в доме сильный запах гари, плотно закройте все окна и двери. Возле щелей положите влажные полотенца/любой текстиль. Если стало совсем душно, окна можно открыть, но лучше повесить на гардины мокрые простыни, чтобы частицы гари оседали на них.

Когда воздух станет свежее?

Есть вероятность, что смог уйдет из Красноярска к середине недели. Дымку с запахом гари принесло в город северо-восточным и восточным ветром. Ориентировочно в среду, 17 июля, вечером, его направление изменится, подует с юго-запада. Так что небо над Красноярском очистится, дышать станет легче.