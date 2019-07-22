Задыхается вся Сибирь. Названы два самых горящих региона в России - Иркутская область и Красноярский край

Дым от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области затянул практически всю Сибирь: его чувствуют за тысячи километров от очагов возгорания - В Новосибирске и Хакасии. Сейчас, по мнению специалистов минлесхоза, Красноярский край и соседняя Иркутская область – действительно, два самых горящих региона в России. В интернете достаточно легко это увидеть - данные космомониторинга транслируются в режиме онлайн на специальном сайте. При этом, как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в минлесхозе, тушат далеко не все лесные пожары.

Почему? Прежде всего, потому, что до некоторых добраться практически невозможно – только авиацией. Тогда к делу подключается комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. Она и принимает решение «тушить – не тушить».

Если огонь не угрожает населенным пунктам и объектам экономической инфраструктуры, а затраты на тушение выше ущерба, который наносит пожар, то, как правило, принимается решение – не тушить. Абсолютно законное решение. Опираются комиссии на официальные документы (согласно изменениям, в которые минприроды России внесло в правила тушения лесных пожаров еще в 2017 году). Тем не менее за этими пожарами следят, а очаги, где они распространяются, называют контрольными зонами.

- Если угроза людям есть, пожар тушится в любом случае, - рассказали в минлесхозе Красноярского края. - Ущерб же в таких зонах контроля, как правило, не очень значительный – речь обычно об удаленных территориях ближе к тундре, где нет ценных пород леса

Именно из Эвенкии (север Красноярского края) и Иркутской области и разносится смог по всей Сибири.

- В Эвенкийском районе установилась сухая и жаркая погода - до +30, отсутствуют осадки, ситуацию усугубляют сильные порывы ветра и высокая грозовая активность, - поясняют специалисты. - В связи с этим заблаговременно в Эвенкии была усилена лесопожарная группировка, туда переброшены более 100 авиапожарных, в том числе специалисты краевого Лесопожарного центра и федерального резерва для оперативного реагирования на возникающие угрозы.

КОНКРЕТНО

На территории Красноярского края (информация на 13.00 по местному времени, она обновляется в начале каждого часа) зарегистрировано 102 лесных пожара на территории 685 тысяч 687 гектаров. Из них действующие – 98 пожаров на территории 679 тысяч 180 гектаров.

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