На переправе в Туве погибли две родные сестры с детьми: «Третья посадила в машину ребенка и пошла пешком»

Жуткое ДТП на переправе в Туве все-таки забрало жизни не девяти, а десяти человек. Женщина, которая сутки считалась пропавшей без вести (ее унесло рекой) была обнаружена мертвой, сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в пресс-службе СУ СК России по республике.

- Ее нашли без признаков жизни, на значительном расстоянии, за несколько километров, - пояснила старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Алла Нурсат. – До последнего надеялись отыскать ее живой, но, увы… Предварительная причина смерти - утопление, как и у всех других.

До моста не доехали...

Напомним, трагедия случилась на реке Ак (Шуй). Около семи часов утра с чабанской стоянки в местечке Кара-Суг-Аксы на машине УАЗ-31512 выдвинулись две семьи с детьми. Младшему было только два годика, старшему 11.

По пути нужно было перебраться через речку. В Туве несколько дней шли сильные дожди. Так что река превратилась в мощный поток. Однако решили переплавляться вброд. Хотя до моста было только три километра. Возможно, торопились домой, хотели добраться быстрее, но…

- Когда ехали через реку, заглох двигатель, - говорят в следкоме. – Машина остановилась, ее тут же начало сносить. Супруги, которым она принадлежала (а с ними еще один мужчина) вылезли наружу, пытались удержать авто, там же были их дети. Всего семеро малышей и двое взрослых – мужчина с женщиной. Но ничего не получилось. Сильное течение опрокинуло машину, в салон хлынула вода. Двое мужчин, спасавших авто и пассажиров, выжили. А женщину унесло.

Почти все были родственниками

После пережитого уцелевшие мужчины в шоке. Тем не менее муж пропавшей женщины сам вызвался ее искать, вместе с оперативниками. Теперь оказалось: он потерял всю семью, детей и жену.

- Найденная сегодня женщина и та женщина, что погибла в машине, были родными сестрами, - уточняют следователи. - А все дети - родными и двоюродными. Трое - из одной семьи, трое - из другой. А еще один ребенок - от третьей родной сестры. Сама она в машину не села, пошла пешком. И, получается, спаслась чудом. А у водителя, который захлебнулся в машине, сегодня, 13 июля, должна была состояться свадьба. Он забрал людей со стоянки и отправился в путь.

Как оказалось, в последний... 12 и 13 июля - в Республике траур. Приспущены флаги, отменены праздники. После трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследование взял на контроль следком России.

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает соболезнования родным и друзьям погибших. Светлая память!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

В Республике Тыва обнаружено тело десятой пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем гибель семерых детей. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли семь детей по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, 12 июля 2019 года около 08 часов с чабанской стоянки, расположенной в местечке Кара-Суг-Аксы, выехала автомашина марки УАЗ-31512, в которой находились 12 человек, в том числе 5 взрослых и 7 детей, в возрасте от 2-х до 14 лет. Во время пересечения вброд реки Шуй, из-за вышедшего из строя двигателя, автомашина остановилась, ее начало уносить течением, после чего трое взрослых (двое мужчин и женщина), выбравшись из автомашины, пытались ее удержать, но их унесло течением. В результате сильного течения машину опрокинуло. Салон автомобиля, в котором находились дети и двое взрослых, быстро заполнился водой. В живых остались двое мужчин, которые выбрались из воды самостоятельно. В ходе проведенных поисковых работ тело 10-й пострадавшей обнаружено сегодня около 17 часов в водах русла реки Шуй.

В настоящее время по уголовному делу для установления причины смерти всех 10-рых пострадавших назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно причиной смерти всех потерпевших является утопление в воде. Следователями продолжаются следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мать и отец пытались удержать машину, где были их дети»: первое видео с места гибели девяти человек в Туве опубликовал следком

Светлый УАЗик, почти затопленный водой, встал намертво. Прямо там, на середине бурной реки, в нем работают следователи. Первое видео – с места гибели девяти человек в Туве – опубликовал республиканский следком. Сутки назад, 12 июля, здесь утонули семеро детей и двое взрослых (Подробности).

«В машине находилось 14 человек, они везли с собой четыре живых барана»: новые подробности трагедии в Туве с десятью погибшими

«В машине находилось 14 человек. Один из погибших готовился к свадьбе». Такое сообщение сделал глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол на своей странице в Фейсбуке. Напомним, что трагедия произошла сегодня утром, 12 июля, на реке Шуй. А автомобиле «УАЗ» с чабанской стоянки в село Тээли возвращались две семьи вместе с детьми. Автомобиль подхватило течением и перевернуло (Подробности).

«Торопились домой, хотели срезать дорогу»: самому младшему из утонувших в Тыве шести детей было 4 года

В маленьком селе Тээли Бай-Тайгинского района Тувы жители собирают деньги, чтобы помочь родственникам погибших семей. Напомним, при переправе через реку опрокинулся автомобиль «УАЗ». Предварительно в нем находились 12 человек, в том числе дети. Выжили два человека (Подробнее).

Гибель 9 человек в Тыве: появилось первое фото с места падения УАЗа в реку

Появилась первая фотография с места гибели 9 человек в Туве, а также уточненные данные по количеству погибших. В микроавтобусе ехали две семьи, 12 человек, включая водителя. Количество погибших – 9, из них 7 детей. Двух человек удалось спасти. Судьба еще одного неизвестна (Подробности).

По факту гибели 10 человек в Туве следственный комитет возбудил уголовное дело

Появилась новая информация о трагедии. По факту гибели двух семей в Туве следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц) (Подробнее).