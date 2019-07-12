2019-07-12T20:11:02+03:00
Происшествия

«В машине находилось 14 человек, они везли с собой четыре живых барана»: новые подробности трагедии в Туве с десятью погибшими

Один из погибших готовился к свадьбе [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Автомобиль УАЗ, в котором погибли 10 человек. Все тела из него уже извлечены. Фото: МВД России по Республике ТываАвтомобиль УАЗ, в котором погибли 10 человек. Все тела из него уже извлечены. Фото: МВД России по Республике Тыва
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«В машине находилось 14 человек. Один из погибших готовился к свадьбе». Такое сообщение сделал глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол на своей странице в Фейсбуке. Напомним, что трагедия произошла сегодня утром, 12 июля, на реке Шуй. А автомобиле «УАЗ» с чабанской стоянки в село Тээли возвращались две семьи вместе с детьми. Автомобиль подхватило течением и перевернуло.

На место из столицы республики Кызыла вылетели следователи. Также прибыли спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России и службы ГО и ЧС Республики Тыва. Всего на ликвидацию чрезвычайной ситуации муниципального характера привлечено 66 человек и 11 единиц техники.

Трагедия в Туве с 10 погибшими.

Вот что сообщил глава республики Шолбан Кара-оол, цитируем: «Земляки, сообщаю Вам об обстоятельствах трагедии в местечке Одуруг (село Шуй) Бай-Тайгинского района. На этот час (20 часов по местному времени – прим. ред.) девять тел извлечены из автомобиля УАЗ-469. Это двое взрослых и семеро детей. Продолжается поиск еще одной женщины. В машине находилось 14 человек, также они везли с собой четыре живых барана.

Двое пассажиров были высажены из салона перед въездом в реку. Когда автомашина начала тонуть, еще двоим удалось выплыть. Как выяснилось, один из погибших готовился к свадьбе и ехал с чабанской стоянки.

Как больно и жалко, что водитель не доехал до моста, который находился от места ДТП всего в 3 километрах. По нему можно было переправиться на противоположный берег. Но сейчас об этом говорить поздно».

Место гибели: роковой брод реки Шуй. Фото: МВД России по Республике Тыва

Место гибели: роковой брод реки Шуй. Фото: МВД России по Республике Тыва

12 и 13 июля объявлены в республике днем траура. Расходы по организации похорон берет на себя правительство республики. Для помощи родным и близким погибших направлены профессиональные психологи.

Список погибших:

Хомушку Олча – 42 года, мать

Хомушку Алаш – 5 класс, сын

Хомушку Кудереку – 4 года, сын

Салчак Сайзана – 36 лет, мать (без вести пропавшая)

Салчак Угулза – 10 лет, дочь

Салчак Урана – 9 лет, дочь

Салчак Роза – 4 года, дочь

Салчак Чайзат – 2 года, дочь

Ооржак Ай-Кыс – 4 года (ее мать Ооржак Чаймаа жива)

Алдай Орлан Сергек-оолович – 40 лет

На месте трагедии работают полиция, следователи, спасатели. Фото: МВД России по Республике Тыва

На месте трагедии работают полиция, следователи, спасатели. Фото: МВД России по Республике Тыва

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По факту гибели 10 человек в Туве следственный комитет возбудил уголовное дело

Появилась новая информация о трагедии. По факту гибели двух семей в Туве следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц). (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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