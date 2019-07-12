«Торопились домой, хотели срезать дорогу»: самому младшему из утонувших в Тыве шести детей было 4 года

В маленьком селе Тээли Бай-Тайгинского района Тувы жители собирают деньги, чтобы помочь родственникам погибших семей. Напомним, при переправе через реку опрокинулся автомобиль «УАЗ». Предварительно в нем находились 12 человек, в том числе дети. Выжили два человека. Некоторое время одна из выживших считалась пропавшей без вести, но спасателям и полиции, которые сейчас работают на месте трагедии, удалось обнаружить ее. О состоянии выживших не сообщается. Известно, что из Кызыла (столица Тувы) на место выдвинулась группа спасателей ГО и ЧС и психологи – они окажут помощь выжившим и родственникам.

Фото: ГУ МЧС России по республике Тыва

«Комсомольская правда» - Красноярск выяснила подробности гибели людей в Туве. Первоначально сообщалось, что две семьи отправились на аржаан Дустуг- Хем (радоновый источник) и при попытке переехать реку утонули. Нам удалось выяснить, что на самом деле в УАЗике находились две семьи чабанов (пастухи в Туве) с детьми. Люди возвращались в Тээли с дежурства на одной из чабанских стоянок.

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- Да, в машине находились ученики местной школы, и сейчас делается все возможное, чтобы оказать поддержку и друзьям, и близким этих семей,- подтвердил Родион Донгак, начальник МКУ «Управление образования администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва». – Чабаны у нас объединяются и посменно находятся на стоянках, ребятишек с собой берут – лето же. Вот – возвращались и такое произошло. Сейчас администрация и жители села собирают деньги в помощь этим семьям.

Жители Тээли, действительно, не остали в стороне от беды. Говорят: в машине погибли девочка (окончила в этом году 5 класс), мальчик- первоклассник, малыш, которому было всего 4 годика и два ребенка – дошколята.

Фото: ГУ МЧС России по республике Тыва

Почему взрослые рискнули переправляться вброд на автомобиле – выясняют правоохранители. Местные недоумевают, строят предположения. Конечно, это только версии произошедшего, но они не лишены основания. Прежде всего, через реку Ак (Шуй) имеется два моста.

- У нас сейчас дожди идут постоянно, вода сильно большая, - рассказывает Мерген Ховалыг, житель Тээли. – Да, когда вода низкая, там можно переехать, но при такой, как сейчас, – страшно, я бы не рискнул даже на УАЗике. Скорее всего, торопились домой и хотели срезать дорогу – через мост длиннее путь выходит. Страшная беда, конечно. Особенно жалко малышей…

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