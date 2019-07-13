«Мать и отец пытались удержать машину, где были их дети»: первое видео с места гибели девяти человек в Туве опубликовал следком

Светлый УАЗик, почти затопленный водой, встал намертво. Прямо там, на середине бурной реки, в нем работают следователи. Первое видео – с места гибели девяти человек в Туве – опубликовал республиканский следком. Сутки назад, 12 июля, здесь утонули семеро детей и двое взрослых.

- Все тела уже доставлены в Ак-Довурак и опознаны, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Алла Нурсат. – Сейчас продолжаются поиски одной из женщин, которую унесла река. Конечно, надеемся найти ее живой. Думаем, шансы есть.

Осмотр места гибели 9 человек в Туве. Видео: СУ СК России по Республике Тыва.

Напомним, трагедия произошла на реке Ак (Шуй). Около семи часов утра с чабанской стоянки в местечке Кара-Суг-Аксы на машине УАЗ-31512 выехали две семьи с детьми. Младшему было только два годика, старшему 11.

Одну из женщин еще ищут. Фото: МВД России по Республике Тыва

По пути пришлось пересечь речку. До этого несколько дней шли дожди, уровень сильно поднялся. И без того полноводная река превратилась в бурлящий поток. Как решились переплавляться вброд? Возможно, торопились со стоянки домой, захотели срезать. Но это – подчеркнем – пока лишь предположения.

- Когда пересекали реку, двигатель отказал, - поясняют в следкоме. – Машина встала, ее начало сносить течением. И тогда мать и отец, которым она принадлежала (а с ними еще один мужчина) выбрались наружу, пытались удержать машину, где были их дети. Внутри оставались двое взрослых – мужчина с женщиной - и все дети. Но удержать не смогли. Машину опрокинуло сильным течением, в салон быстро хлынула вода. Двое мужчин, которые хотели спасти авто и пассажиров, остались живы. А женщину унесло потоком.

После дождей река превратилась в бурлящий поток. Преодолеть его машина не смогла. Фото: МВД России по Республике Тыва.

Между тем до моста было всего три километра... По словам следователей, выжившие в шоке. Их пока не опрашивали. Один из мужчин, которому довелось уцелеть, вместе с оперативниками сам ищет пропавшую жену. Он вне себя от горя: потерял всех детей.

12 и 13 июля в Республике траур. Приспущены флаги, отменены праздники. Следователи продолжают выяснять причины и все обстоятельства произошедшего – после трагедии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследование держит на контроле следком России.

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает соболезнования родным и друзьям погибших. Светлая память!

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