Гибель 9 человек в Тыве: появилось первое фото с места падения УАЗа в реку

Появилась первая фотография с места гибели 9 человек в Туве, а также уточненные данные по количеству погибших. В микроавтобусе ехали две семьи, 12 человек, включая водителя. Количество погибших – 9, из них 7 детей. Двух человек удалось спасти. Судьба еще одного неизвестна.

На место трагедии в Бай-Тайгинский район республики направились оперативные группы следственного комитета и полиции – следователи, криминалисты, эксперты. А также группа МЧС. Им предстоит выяснить причины трагедии на реке Шуй. Учитывая труднодоступность территории, для быстроты был задействован воздушный транспорт.

Вот последняя информация, которую удалось выяснить «Комсомольской правде»-Красноярск на этот час. Примерно в 8:55 утра сегодня, 12 июля, в полицию позвонил местный житель и сообщил, что в реке находится автомобиль «УАЗ»-микроавтобус, в котором тела 10 погибших, в частности 6 детей.

В Бай-Тайгинский район вылетели спасатели, следователи, криминалисты. Фото: пресс-служба МЧС Тувы

Предположительно, это две семьи, которые выехали со стороны села Тээли в ааржан Дустуг-Хем (популярный лечебно-оздоровительный источник). Поскольку мостов по пути нет, местные жители обычно переезжают реку вброд.

Однако в последнее время после обильных осадков уровень воды в реках поднялся. Возможно, водитель микроавтобуса не справился с управлением под напором течения, машину снесло на бок, внутрь салона быстро проникла холодная вода.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц».

На месте развернут оперативный штаб. Добавим, что Бай-Тайгинский район вместе со спасателями выехал и психологи, чтобы оказать помощь родным и близким погибших.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил в социальных сетях:

- Поставил задачу выяснить, как часто люди ездят по этому пути, сохраняется ли опасность для местных жителей. Во всяком случае, земляки, прошу еще раз быть бдительными на реках, из-за сильных дождей уровень воды растет за считанные часы, а течение усиливается со страшной силой.

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