СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-12T11:47:04+03:00

По факту гибели 10 человек в Туве следственный комитет возбудил уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

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По факту гибели двух семей в Туве следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц). Предварительно установлено, что в ночь с 11 на 12 июля 2019 года в местечке Одуруг Бай-Тайгинского района местный житель обнаружил в воде автомашину «УАЗ», внутри которой находились 10 погибших. В том числе 6 детей. По всей вероятности они пытались пересечь реку Шуй вброд. Однако водитель не справился с управлением под напором течения, микроавтобус перевернулся, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе следкома.

Фото: ГУ МЧС России по республике Тыва

Следственно-оперативная группа вылетела на место трагедии на вертолете, учитывая расстояние и труднодоступность местности. Следом на спецтранспорте выехала вторая группа. В составе группы первый заместитель руководителя следственного управления, криминалисты, следователи отдела по расследованию особо важных дел.

Фото: ГУ МЧС России по республике Тыва

Добавим, что расследование дела взял на себя глава Тувы, он направил в Бай-Тайгинский район группу специалистов ГО и ЧС со спецтехникой.

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ИСТОЧНИК KP.RU