СЕГОДНЯ 18:32 2019-07-12T18:32:58+03:00

В связи с гибелью 10 человек в Республике Тыва объявлен траур. Фото: сайт правительства республики

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В связи с гибелью 10 человек в Республике Тыва объявлен траур. Указ подписал глава республики Шолбан Кара-оол:

«В связи с трагической гибелью людей на реке Шуй Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва, выражая скорбь о погибших и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить 12 и 13 июля 2019 года днями траура в Республике Тыва».

В дни траура на всей территории республики на государственных учреждениях будут приспущены государственные флаги Республики Тыва. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи. На 13 июля было назначено торжественные собрания по чествованию передовиков-животноводов, оно также отменяется.

Напомним, что сегодня утром стало известно о гибели двух чабанских семей. Родители вместе с детьми возвращались домой в село Тээли с чабанской стоянки, решили сократить путь, проехать через брод. Но вода в последние дни поднялась, водитель не справился с управлением, УАЗ перевернулся. Погибли 10 из 12 находившихся в нем людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU