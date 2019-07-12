2019-07-12T18:32:58+03:00
Происшествия

В связи с гибелью 10 человек в Республике Тыва объявлен траур

Будет спущен государственный флаг, отменяются развлекательные мероприятия
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В связи с гибелью 10 человек в Республике Тыва объявлен траур. Фото: сайт правительства республикиВ связи с гибелью 10 человек в Республике Тыва объявлен траур. Фото: сайт правительства республики
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В связи с гибелью 10 человек в Республике Тыва объявлен траур. Указ подписал глава республики Шолбан Кара-оол:

«В связи с трагической гибелью людей на реке Шуй Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва, выражая скорбь о погибших и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить 12 и 13 июля 2019 года днями траура в Республике Тыва».

В дни траура на всей территории республики на государственных учреждениях будут приспущены государственные флаги Республики Тыва. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи. На 13 июля было назначено торжественные собрания по чествованию передовиков-животноводов, оно также отменяется.

Напомним, что сегодня утром стало известно о гибели двух чабанских семей. Родители вместе с детьми возвращались домой в село Тээли с чабанской стоянки, решили сократить путь, проехать через брод. Но вода в последние дни поднялась, водитель не справился с управлением, УАЗ перевернулся. Погибли 10 из 12 находившихся в нем людей.

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Гибель 9 человек в Тыве: появилось первое фото с места падения УАЗа в реку

Появилась первая фотография с места гибели 9 человек в Туве, а также уточненные данные по количеству погибших. В микроавтобусе ехали две семьи, 12 человек, включая водителя. Количество погибших – 9, из них 7 детей. Двух человек удалось спасти. Судьба еще одного неизвестна. (подробности)

По факту гибели 10 человек в Туве следственный комитет возбудил уголовное дело

Появилась новая информация о трагедии. По факту гибели двух семей в Туве следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц). (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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