«Погибли две семьи»: в Туве прокомментировали опрокидывание в реке УАЗа, где погибли 10 человек

Трагедия в Туве: при переправе через реку опрокинулся автомобиль «УАЗ». Предварительно в нем находились 10 человек, в том числе 6 детей. Все погибли.

По сведениям республиканской полиции, все произошло ранним утром в Барун-Хемчикском районе, когда автомобиль пытался вброд переправиться через реку Ак (Шуй). По невыясненным пока причинам автомобиль потерял управление и перевернулся. Очевидцем стали местные жители, которые и позвонили по телефонам экстренных служб. Спасателям удалось извлечь из воды тела 10 человек. Однако погибших может быть больше – эта информация уточняется.

На месте работает следственно-оперативная группа МВД Росси по Республике Тува и следственный комитет

На месте работает следственно-оперативная группа МВД Росси по Республике Тува и следственный комитет.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол отозвался на трагедию на своей странице в «Фейсбуке»:

- Земляки, к большому сожалению, сообщаю о трагедии, случившейся сегодня утром в селе Шуй Бай-Тайгинского района. 10 человек погибли при попытке переехать реку Шуй на автомашине УАЗ-469 в местечке Одуруг. Предположительно 4 взрослых и 6 ребятишек. Это две семьи. Они ехали из села Тээли, скорее всего, в аржаан Дустуг-Хем. Срочно направил группу специалистов Службы ГО и ЧС со спецтехникой, чтобы на месте провели неотложные организационные действия, в том числе минтруд обязан провести работу социального характера. Скорблю с жителями Бай-Тайги, прошу крепиться родственников и близких. Призываю, дорогие земляки, соблюдать все меры безопасности, не подвергать своих родных опасности, ни в коем случае нельзя об этом забывать. Берегите себя.

Аржаан Дустуг-Хем. Фото: с официального сайта Бай-Тайгинский кожууна Республики Тыва

И, «Комсомольской правде» – Красноярск стали известны подробности: две семьи на одной машине выехали на целебный радоновый источник Дустуг-Хем за водой (В Туве более 70-ти целебных источников – аржаанов, - прим. ред).

Этот источник уникален тем, что имеет шесть разных выходов, вода каждого - свой вкус. Ее пьют для лечения болезней нервной системы, сердечно-сосудистой системы и органов движения. Он популярен у местных жителей, и добираются сюда именно так: пересекая на УАЗах и джипах реку Шуй, а далее около 6 километров едут на лошадях либо пешком...

КОММЕНТАРИЙ

Ая Бюрбю, начальник отделения информации и общественных связей подполковник внутренней службы:

- Бай-Тайгинский район – самый отдаленный район Тувы, ближайший населенный пункт от места трагедии – село Шуй (349 километров от столицы Тувы, Кызыла). Пока мы не знаем всех обстоятельств, возможно, люди ехали к месту чабанской стоянки, их много в тех районах. Или передвигались в соседний населенный пункт. Река Шуй – и без того полноводная, а еще у нас сейчас половодье, вода поднялась. Возможно, они и раньше переезжали ее на машине, решили, что справятся и сейчас. А она достаточно глубокая, и, главное, с сильным течением, настолько сильным, что оно перевернуло автомобиль. Люди не смогли выбраться из перевернувшейся машины и утонули...