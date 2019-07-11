«Утрата доверия - это катастрофа»: стало известно, почему уволили главу Счетной палаты Татьяну Давыденко
Депутаты Заксобрания Красноярского края на очередной сессии 11 июля отстранили от полномочий главу Счетной палаты Татьяну Давыденко. Вопрос об увольнении решался за закрытыми дверями – журналистов удалили из зала. Не было и самой Давыденко – она, по неподтвержденной информации, госпитализирована. В распоряжении «Комсомольской правды» - Красноярск оказались подробности увольнения. Рассказываем, почему Давыденко отстранили от должности.
Немного предыстории: политический скандал, грянувший, без преувеличения, на всю Россию, разразился после того, как аудиторы Счетной палаты проверили лесную отрасль края. Среди прочих результатов ревизоры указали, что доход от продажи леса в регионе (основной партнер в этом направлении - Китай) – 47 миллиардов рублей, в бюджет же поступает только 1,5 миллиарда рублей. То есть некто в обход государства, по словам главы Счетной палаты (позицию она озвучила в громком интервью журналисту Андрею Караулову, а затем и на сессии Заксобрания), зарабатывает на лесе.
В правительстве Красноярского края к «крестовому походу» Татьяны Давыденко отнеслись скептически. И заявили, что у ее дочери имеется бизнес в сфере тушения лесных пожаров. В последнее время госконтракты с предприятием Давыденко-дочери почти не заключают – вот, дескать, и мстит глава Счетной палаты.
Что же было озвучено за закрытыми дверями в Заксобрании, и каковы реальные причины увольнения Давыденко? Приведем выдержку из доклада вице-спикера краевого парламента Сергея Попова.
- Слово, которое очень точно характеризует ситуацию, - «катастрофа». Законодательное Собрание формирует Счетную палату. И это орган, которому мы должны доверять безоговорочно. Доверять его действиям и выводам. Ни о каком доверии Счетной палате края сейчас речи нет. Утрата доверия для контрольно-счетного органа – это действительно катастрофа.
С момента назначения председателем Счетной палаты Татьяна Давыденко показала личную заинтересованность в развитии авиационной тематики. Проверка показала, что председатель Счетной палаты края использовала должностные полномочия в интересах аффилированных лиц, в частности, - «Аэропром» и «Авиатех», учредителем которых является дочь председателя Счетной палаты Давыденко Мария Викторовна.
«Аэропром», преемник «Восток-Авиа», создано в декабре 2016 года, и с 2017 года является контрагентом КГАУ «Лесопожарный центр» по государственным контрактам на выполнение авиационных работ в области охраны и защиты лесов. В 2017-2018 годах объем государственных контрактов с «Аэропром» составил 432 ммиллиона рублей, в 2019 году сократился до 27 миллионов рублей, что послужило причиной ряда контрольных мероприятий, инициированных председателем Счетной палаты в отношении министерства лесного хозяйства и подведомственных ему учреждений. В первую очередь - «Лесопожарного центра».
Официальная причина, по которой контракты с предприятиями Давыденко-дочери перестали заключать, - отсутствие самолетов нужного типа. В министерстве лесного хозяйства имеется приказ, в котором указаны требования к воздушным судам, которые могут заниматься тушением. По словам депутатов, - и прокурорская проверка это подтвердила, - Татьяна Давыденко направляла предписание министерству – внести изменения в приказ. Видимо, чтобы предприятие дочери могло получить контракты. Хотя Счетная палата не имеет на это никаких полномочий. Более того, пока контракт с «Аэропром» был в силе, Татьяна Давыденко якобы требовала от министерства лесного хозяйства увеличить число вылетов по авиапатрулированию (услуги по данному виду деятельности оказывались ООО «Аэропром»). Хотя решение: лететь – не лететь принимает только оперативный штаб, исходя из ситуации с пожарами.
- При возникновении кредиторской задолженности «Лесопожарного центра» перед исполнителями работ Татьяна Алексеевна Давыденко требовала погасить задолженность, причем только перед ООО «Аэропром» - 75,9 миллионов рублей, продолжает Попов. - Свои полномочия председатель Счетной палаты использовала в интересах связанных с ней лиц. Прокуратура усматривает во всем этом признаки личной заинтересованности, лоббирование интересов юридических лиц, соучредителем которых выступает ее дочь, нарушение требований о конфликте интересов.
Помимо этого, рассматривали депутаты и чисто этический вопрос - о доверии председателю Счетной палаты и органу в целом. И большинством голосов сошли во мнении – нет, Татьяне Давыденко не доверяют. Остается добавить, что самой Давыденко на сессии не было, однако накануне она сделал заявление, назвав выводы прокуроров лживыми и не соответствующими действительности.
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