2019-06-06T14:44:51+03:00
Общество

«Это какой-то бред»: Вован и Лексус заявили, что не причастны к розыгрышу вице-губернатора Красноярского края

«Комсомольская правда» дозвонилась до известных пранкеров [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Сергей Пономаренко и пранкеры Вован и Лексус. Фото: Мария ЛЕНЦ, Владимир ВЕЛЕНГУРИНСергей Пономаренко и пранкеры Вован и Лексус. Фото: Мария ЛЕНЦ, Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Скандал с участием властей Красноярского края и столичного журналиста Андрея Караулова продолжает набирать обороты.

Напомним, 5 июня на сессии Законодательного Собрания края первый вице-губернатор региона Сергей Пономаренко с трибуны обвинил в вымогательстве автора программы «Момент истины» Андрея Караулова. Он заявил, что Караулов якобы запросил у него 2 миллиона 400 тысяч рублей через свою помощницу Олесю. Деньги – откуп за невыход разоблачительного интервью главы счетной палаты края Татьяны Давыденко о махинациях с лесом в Красноярском крае. Караулов ответил на это обращением в генпрокуратуру.

Сергей Пономаренко, первый заместитель губернатора края.

6 июня известный в Красноярске экс-депутат горсовета, бизнесмен и блогер Владимир Владимиров заявил, что Пономаренко разыграли скандально известные пранкеры – Вован и Лексус. Новость об этом якобы появилась в одном из телеграмм-каналов.

«Пранкеры Вован и Лексус взяли на себя ответственность за то, что разыграли по телефону первого вице-губернатора Сергея Пономаренко, - пишет на своей странице в Фейсбуке Владимиров. - Вован, в частности, изображал тележурналиста Андрея Караулова, якобы вымогающего 2,4 миллиона рублей за невыход в эфир фильма о губернаторе, а Лексус - помощницу Караулова Олесю».

Эту новость тут же растащили по социальным сетям и СМИ.

Звонок пранкеру Вовану

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Мы дозвонились до Вована:

- Это бред какой-то. Уж, наверное, если бы мы разыграли Пономаренко, мы бы сами об этом сообщили, а не через какие-то телеграм-каналы, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Вован, до которого нам удалось дозвониться. – Я это опровергаю вам официально. Даже не знаю, кто это такой, чтобы ему звонить.

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Фрагмент интервью Татьяны Давыденко журналисту Андрею Караулову.

Глава счетной палаты Красноярского края после проверки лесной отрасли опасается увольнения и уголовного дела

Глава счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко дала большое интервью журналисту Андрею Караулову, в котором рассказала о положении экономики региона, а также о проблемах лесной отрасли. Достаточно откровенное. По ее словам, после проверки тушения лесных пожаров 2018 года, которую счетная палата проводила в апреле совместно с ФСБ, у нее начались серьезные проблемы: Давыденко собираются отстранить от должности, а также против нее готовится уголовное дело. В счетной палате края сейчас идет прокурорская проверка по обращению министра лесного хозяйства края Димитрия Маслодудова (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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