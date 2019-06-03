Глава счетной палаты Красноярского края после проверки лесной отрасли опасается увольнения и уголовного дела

Глава счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко дала большое интервью журналисту Андрею Караулову, в котором рассказала о положении экономики региона, а также о проблемах лесной отрасли. Достаточно откровенное. По ее словам, после проверки тушения лесных пожаров 2018 года, которую счетная палата проводила в апреле совместно с ФСБ, у нее начались серьезные проблемы: Давыденко собираются отстранить от должности, а также против нее готовится уголовное дело. В счетной палате края сейчас идет прокурорская проверка по обращению министра лесного хозяйства края Димитрия Маслодудова.

При этом счетная палата, проводя проверку в апреле, нашла нарушения в организации работы по тушению лесных пожаров - сфера, за которую ответственно региональное министерство. В часности речь идет о том, что некоторые авиакомпании, участвовавшие в тендерах по тушению лесных пожаров, необоснованно завышали цены. Также в расходовании средст, выделенных государством на ликвидацию пожаров, - 1,3 миллиарда рублей. Аудиторы пришли к выводу, что министерство не справляется с проблемой. Именно с отчетами счетной палаты Татьяна Давыденко и связывает возможное увольнение и возбуждение уголовного дела.

- Мне примерно рассказали, что на следующей неделе должно быть возбуждено уголовное дело и отстранение от занимаемой должности, - сказала председатель счетной палаты

Также Давыденко сообщила об угрозах в ее адрес. Известно, что в ситуацию вмешался губернатор края Александр Усс. Кроме того, как рассказали в пресс-службе правительства региона, вопрос поднимут на очередной сессии в Заксобрании. Глава Красноярского края дал поручение своему заму, генерал–лейтенанту ФСБ Павлу Солодкову, пообщаться с Давыденко и прояснить ситуацию.

- Если будут сделаны выводы, требующие жестких реакций в отношении конкретных должностных лиц, эти реакции последуют как с моей стороны, так и со стороны силовых структур незамедлительно, - заявил губернатор края. - Скрывать здесь абсолютно нечего, поводов для драматичных оценок у нас нет, но у нас есть квалифицированные СМИ, у нас есть ответственный депутатский состав, на территории края работает профессиональная команда силовых структур, и во всех этих вопросах есть кому разбираться.