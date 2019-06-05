Обвиненный в вымогательстве журналист Андрей Караулов обратился в генпрокуратуру

Скандал с участием властей и столичного журналиста Андрея Караулова набирает обороты в Красноярском крае. После обвинений в вымогательстве якобы со стороны местных чиновников автор и ведущий программы «Момент истины» обратился прямо к генеральному прокурору России Юрию Чайке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/712939" frameborder="0"></iframe> Фрагмент интервью Натальи Давыденко журналисту Андрею Караулову.

В нескольких словах – предыстория. На днях на YouTube-канале Караулова появилось разоблачительное интервью с главой Счетной палаты региона Татьяной Давыденко о масштабных хищениях леса. Позже доклад на ту же тему она сделала на заседании сессии Заксобрания.

Были озвучены шокирующие факты. Вот главные тезисы-обвинения:

- В прошлом году резко увеличился вывоз древесины за пределы края. Только в Китай отправили леса более чем на 30 миллиардов рублей, а всего – на 48 миллиардов. Между тем в бюджет поступило 1,6 миллиарда.

- Вместо вывоза леса нужно сделать акцент на его переработке. Для этого созданы инвестпроекты, направленные на постройку крупных комплексов. Однако из 14 объектов в крае готовы только три.

Позже доклад на ту же тему она сделала на заседании сессии Заксобрания. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

- В 2018-м году лес в крае начали продавать через сырьевую биржу. Правда, стоимость кубометра в разы меньше, чем в других регионах. Около 300 рублей за «куб» при средних расценках – больше 800 рублей.

В свою очередь, парламентарии обвинили Давыденко в некомпетентности и предвзятости. С ответным докладом выступил председатель правительства Юрий Лапшин. Он привел целый ряд контраргументов:

- Претензии Счетной палаты по большей части не профессиональны. Ее представитель занимается оценкой решений, относящихся к органам федеральной власти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/712930" frameborder="0"></iframe> Юрий Лапшин, председатель правительства.

- Расценки на бирже приведены неверно. Если в 2018-м году средняя цена за кубометр была около 300 рублей, то в 2019-м уже около 600 рублей.

- Дочь руководителя Счетной палаты Наталья Давыденко – соучредитель ООО «Авиапром», занимающейся авиапатрулированием лесов. В этом году с компанией не заключили госконтракты. Хотя на тушение пожаров выделено 232 миллиона рублей (в разы больше, чем за три предыдущих года). Так что обвинения главы Счетной палаты могут быть вызваны вполне понятными причинами.

Сергей Пономаренко, первый заместитель губернатора края. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Дальше – больше. После доклада Татьяны Давыденко первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко заявил: журналист Андрей Караулов, в студии которого прозвучали разоблачения, на самом деле имеет собственный интерес. Перед тем, как выложить на своем канале дискредитирующее видео, Караулов не один раз звонил в приемную губернатора. И предлагал свои условия: передача не выйдет в эфир, если ему заплатят 2 миллиона 400 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/712931" frameborder="0"></iframe> Сергей Пономаренко, первый заместитель губернатора края.

По словам чиновника, через некоторое время пришло sms-сообщение якобы от помощницы Караулова. А в нем – то же самое предложение. Поскольку платить никто не собирался, сюжеты появились на YouTube.

- Я никогда не встречался с господином Пономаренко, у меня с ним был только один телефонный разговор, он мне звонил по просьбе полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Меняйло С.И. О каких фактах вымогательства он говорит, понятия не имею. Прошу вас проверить факты, озвученные господином Пономаренко на сессии Заксобрания, на соответствие действительности. Или в противном случае действия и высказывания Пономаренко С.А. попадают под статьи УК РФ о клевете и препятствовании моей журналисткой деятельности, - такое обращение к генпрокурору журналист опубликовал в своем фейсбуке.

Также в соцсетях Караулов пообещал обнародовать продолжение разговора с Татьяной Давыденко. Заинтриговавав, что следующая серия «будет еще интереснее».

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