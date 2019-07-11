После разоблачения коррупции в лесной отрасли депутаты Заксобрания Красноярского края уволили главу Счетной палаты

Главная интрига сегодняшней сессии Заксобрания Красноярского края – уволят ли с занимаемой должности главу Счетной палаты Татьяну Давыденко. Вопрос об отставке Давыденко депутаты подняли после прокурорской проверки палаты, результаты которой надзорники передали в краевой парламент. Голосование по вопросу о досрочном прекращении полномочий Давыденко было закрытым - журналистов удалили из зала. Объяснили это тем, что в материалах, представленных прокурорами, было много персональной информации, в том числе и о родственных связях фигурантов политического скандала.

Напомним, политический скандал разразился после того, как аудиторы Счетной палаты проверили лесную отрасль края. Среди прочих результатов ревизоры указали, что доход от продажи леса в регионе (основной партнер в этом направлении - Китай) – 47 миллиардов рублей, в бюджет поступает только 1,5 миллиарда рублей. То есть некто в обход государства, по словам главы Счетной палаты (позицию она озвучила в громком интервью журналисту Андрею Караулову, а затем и на сессии Заксобрания), зарабатывает на лесе.

Дальше – больше. Контраргумент привел председатель правительства края Юрий Лапшин. По его словам, на разоблачения Давыденко пошла не просто так. Дочь главы Счетной палаты Мария Давыденко – соучредитель ООО «Авиапром», занимающегося в том числе тушением лесных пожаров. В нынешнем году компания лишилась серьезной части дохода – с ней заключили госконтракты на гораздо меньшие суммы, нежели обычно. Так что обвинения Давыденко могут быть вызваны вполне прозаическими причинами. К слову, именно то, что Татьяна Давыденко использует служебное положение в пользу аффилированных лиц, и стало основной причиной претензий депутатов Заксобрания.

На сессии в Заксобрании Татьяна Давыденко не присутствовала, сославшись на плохое самочувствие. Однако еще накануне четко дала понять, что к отставке готова, а отчет прокуроров считает политическим заказом.

- Я могу назвать этот документ ложным, он не имеет никакого отношения к реальной действительности, и заказным. Прокуратура выполнила свой заказ, теперь должен выполнить свой заказ депутатский корпус, - заявила Давыденко.

В итоге, Татьяну Давыденко отстранили от занимаемой должности.

- У Законодательного собрания есть законная возможность как назначать, так и досрочно прекращать полномочия, - отметил после голосования первый вице -спикер Заксобрания Сергей Попов. - Большинством голосов решение о прекращении полномочий было принято. В том числе и я голосовал за досрочную отставку главы Счетной палаты.

Если Татьяна Давыденко не согласна с решением депутатов, она может его оспорить в судебном порядке. По всей видимости, точка в противостоянии еще не поставлена.

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