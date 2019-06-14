Дочь главы Счетной палаты попросила защиты у президента

СЕГОДНЯ 05:10 2019-06-14T05:10:21+03:00

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Дочь председателя счетной палаты Красноярского края Мария Давыденко обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину. Ее обращение появилось на YouTube.

В нем женщина рассказала об угрозах, которые начали поступать ее матери, Татьяне Давыденко, после разоблачительного интервью журналисту Андрею Караулову. Напомним, Давыденко объявила о «диких хищениях» в лесной отрасли региона.

- Здравствуйте, Владимир Владимирович, меня зовут Давыденко Мария. Я дочь Давыденко Татьяны Алексеевны, председателя Счетной палаты Красноярского края, которая недавно обнародовала вопиющие факты коррупции и воровства в Красноярском крае. Я считаю, что только благодаря интервью с Андреем Карауловым моя мама сейчас жива. Давление, дискредитация и угрозы продолжаются. Я боюсь за жизнь, здоровье мамы. За нашу семью. Владимир Владимирович, вы единственный, кто может нам сейчас помочь и защитить. Прошу вас, защитите нашу семью, - значится в обращении.

Отметим: с докладом о хищениях глава Счетной палаты выступила также и на сессии краевого Заксобрания. Однако представители власти сделали ответное заявление. О том, что Давыденко руководствуется личными соображениями. А именно – лоббирует интересы дочери. Ведь Мария занимается бизнесом в сфере авиапатрулирования, тушения лесных пожаров. И из-за незаключенных в последнее время контрактов лишилась солидной суммы.

Уже известно: проверкой сведений о возможных угрозах в адрес главы Счетной палаты занялись полиция и следственный комитет.

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«Вы разворошили змеиное гнездо», «Красноярский край уже много лет назад продан китайцам», «Давайте к нам, здесь тоже много интересного»… Это комментарии к посту Андрея Караулова – на его же собственной странице. Столичный журналист ввязался в громкий скандал с лесом в Красноярском крае. Речь идет о «чудовищных хищениях», уточняет автор и ведущий программы «Момент истины» (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU