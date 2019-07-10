Депутаты Заксобрания предложили уволить Татьяну Давыденко

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-10T13:21:51+03:00

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Депутаты Заксобрания Красноярского края предложили лишить полномочий главу Счетной палаты Татьяну Давыденко. Об этом стало известно после совместного заседания комитетов по бюджету и экономической политике, которое прошло в региональном парламенте. Народные избранники в своих выводах опирались на прокурорскую проверку, результаты которой надзорники передали им накануне.

Как заявил вице-спикер парламента Сергей Попов, претензии к Давыденко имеются по двум основным направлениям: использование служебного положения в пользу аффилированнных лиц, конфликт интересов. Отметим, что Татьяна Давыденко отказалась присутствовать на заседании по состоянию здоровья, а на претензии прокуроров ответила письменно. Решение о лишении ее полномочий могут принять уже на ближайшей сессии, которая пройдет 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU