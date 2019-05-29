«Вечерний Ургант» снял пародию на нападение хакасского чиновника на журналиста

Скандальной историей нападения хакасского чиновника на журналиста федерального телеканала заинтересовались не только правоохранительные органы. Команда развлекательной программы «Вечерний Ургант» сняла на нее пародию.

Как Дмитрий Хрусталев напал на "Дежурную часть" - Вечерний Ургант (28.05.2019).1131 выпуск: 1tv.ru/-/zqcwb

Антураж в пародийном скетче почти один в один повторяет кабинет главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева: рабочий стол, кресло, на стене герб республики. Юмористы даже одежду подобрали такую же – у одного серый пиджак, у второго белая рубашка без рукавов и галстук.

Иван Ургант в роли журналиста задает Дмитрию Хрусталеву (тот сидит мрачнее тучи) жутко неудобный вопрос: почему ГИБДД лишила его водительских правд. Далее – как в оригинале: перепалка, попытка выхватить микрофон, крики «Какого черта вы тут делаете? Пошел вон». И в конце Хрусталев валит Урганта на пол. У юмористов получилось искрометно, как всегда.

Глава Ширинского района Хакасии напал на журналиста.Сергей Зайцев набросился на Ивана Литомина и повалил на землю

Однако участникам настоящего скандала сейчас не до смеха. Одно уголовное дело на главу Ширинского района уже возбуждено – по ч.3 ст.144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Он написал в полицию встречное заявление на журналиста Ивана Литомина с требованием возбудить уголовное дело за оскорбление представителя органов власти. Прокуратура взяла это под свой контроль. К тому же Сергея Зайцева уже исключили из партии и возможно, лишат должности. Но на защиту коллеги встали другие главы районов Хакасии.

Напомним, что инцидент произошел еще 22 мая. Журналисты программы «Вести. Дежурная часть» снимали в поселке Шира репортаж, в каких условиях живут пострадавшие от страшного пожара 12 апреля 2015 года. Люди показывали все, не скрывая. После встречи с ними журналисты прямиком направились в кабинет главы района, чтобы получить у него на все ответы: откуда у того шикарный двухэтажный особняк, тогда как у погорельцев в новых домах стены в трещинах и штукатурка отваливается? Почему бюджет района платит по 2 миллиона каждый год адвокату Зайцева за пользование полигоном бытовых отходов? Почему после судимости (вот за этих самых погорельцев) Зайцев по-прежнему занимает свой пост?

Скандал разразился спустя несколько дней, когда было обнародовано видео.

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