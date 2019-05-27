«Пшел вон отсюда!» В Хакасии глава районной администрации напал на журналиста

Прецедентом не назовешь, но случай явно из ряда вон. На журналиста Ивана Литомина федерального канала «Россия 24» (программа «Вести. Дежурная часть») набросился глава Ширинского района Хакасии. Сергею Зайцеву не понравилось то, что журналисты ворвались в кабинет (действительно, ворвались) и с ходу стали задавать неудобные вопросы. Например, почему погорельцы в районе живут в нечеловеческих условиях (речь идет о тех, для кого после пожаров в Хакасии 2015 года на деньги федерального бюджета отстроили дома – прим.Ред.). Были также вопросы про добротный коттедж чиновника. Но из себя Зайцева вывела просьба дать комментарий о полигоне твердых бытовых отходов. Земля под ним принадлежит Павлу Двигуну, адвокату Зайцева. И администрация района ежегодно платит ему по 2 миллиона рублей – в качестве арендной платы.

- Пшел вон отсюда, - подскочил из кресла Зайцев, начал выхватывать у корреспондента микрофон и грубо отталкивать от стола.

- Вы что делаете? – возмущенно начал Литомин, но после очередного увесистого тычка повалился на пол.

Этим дело не закончилось. Кто-то из сотрудников администрации, которые вошли в кабинет, заслышав крики, толкнул камеру, затем попытался прикрыть объектив. В итоге, журналистов выдворили из кабинета.

Как районный глава в Хакасии напал на "Дежурную часть".

У Зайцева своя точка зрения на произошедшее. Корреспондента «Дежурной части» в интервью местному изданию ИА Хакасия он назвал провокатором.

- Я думаю, он сам спровоцировал падение. Крики, визги… Я его просто хотел вытолкать из кабинета. Но, я думаю, он профессионал уже в этом. Потом в кабинет зашли сотрудники администрации (у меня совещание начинается в это время) и очень аккуратно, вежливо вытолкали их из кабинета.

После произошедшего «Россия 24» обратилась в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку действий главы районной администрации. СК уже начал проверку инцидента. В ведомстве не исключают, что проверка будет касаться не только факта самого нападения, но и деятельности главы района.

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Журналисты «России 24» (программа «Вести. Дежурная часть») написали заявление в полицию посте того, как попытались взять интервью у главы Ширинского района (Республика Хакасия) Сергея Николаевича Зайцева. Материалы передали в Следственный комитет – здесь уже проводят проверку. Корреспондент Иван Литомин с командой работал в поселке, который в апреле 2015 года пострадал от страшного пожара. (Подробнее)