Из партии исключить! Чиновника, напавшего на журналиста, выгнали из «Единой России»

История с нападением в Хакасии на журналиста программы «Вести.Дежурная часть» (Россия 24) развивается стремительно. Напомним, глава администрации Ширинского района Сергей Зайцев 22 мая в своем кабинете напал на корреспондента федерального телеканала Ивана Литомина. Пытался отнять микрофон, толкал, а затем повалил на пол. По версии журналиста, Зайцеву крайне не понравились его вопросы. После проверки СК возбудил в отношении Сергея Зайцева уголовное дело по ч.3 ст.144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Глава Ширинского района Хакасии напал на журналиста.Сергей Зайцев набросился на Ивана Литомина и повалил на землю

Несколько минут назад стало известно, что Сергея Зайцева исключили из Единой России. Более того, эта история может стоить ему и кресла главы района.

Более того, как «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в региональном отделении партии, единороссы собираются ставить вопрос о соответствии Зайцева должности главы района.

- Президиум генерального совета Единой России дал поручение региональному политсовету рассмотреть вопрос о соответствии главы Ширинского района Сергея Зайцева занимаемой должности. А затем инициировать процедуру отзыва избирателями, - рассказали в пресс-службе регионального отделения партии.

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Журналисты «России 24» (программа «Вести. Дежурная часть») написали заявление в полицию посте того, как попытались взять интервью у главы Ширинского района (Республика Хакасия) Сергея Николаевича Зайцева. Материалы передали в Следственный комитет – здесь уже проводят проверку. Корреспондент Иван Литомин с командой работал в поселке, который в апреле 2015 года пострадал от страшного пожара. «Пытал с пристрастием» - как сегодня живется погорельцам, не нажился ли на них глава района, откуда у последнего шикарный коттедж и вообще, как человек с судимостью занимает этот пост. (Подробнее)

«Пшел вон отсюда!» В Хакасии глава районной администрации напал на журналиста

Прецедентом не назовешь, но случай явно из ряда вон. На журналиста федерального канала «Россия 24» (программа «Вести. Дежурная часть») набросился глава Ширинского района Хакасии. Сергею Зайцеву просто… не понравились вопросы, которые, якобы вломившись в его кабинет, задавал корреспондент Иван Литомин. (Подробнее)