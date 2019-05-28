«Заведите и на него уголовное дело»: хакасский чиновник, напавший на журналиста, заявил на него в полицию

Казалось бы, новых поворотов в истории, которая произошла в рабочем кабинете главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, уже быть не может. На него завели уголовное дело, исключили из партии. Вот-вот, возможно, лишится своей должности. И все – из-за инцидента с корреспондентом федерального телеканала «Россия 24» Иваном Литоминым, который задавал чиновнику «неудобные» вопросы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/711155" frameborder="0"></iframe> Глава Ширинского района Сергей Николаевич Зайцев специально для радио "Комсомольская правда".

И вот становится известно, что Сергей Зайцев собирается отстаивать свою правду. Он написал заявление в полицию и просит привлечь журналиста к уголовной ответственности за публичное оскорбление представителя власти.

Напомним, что сам инцидент произошел еще 22 мая. Журналисты программы «Вести. Дежурная часть» снимали в поселке Шира репортаж, в каких условиях живут пострадавшие от страшного пожара 12 апреля 2015 года. Люди показывали все, не скрывая. После встречи с ними журналисты прямиком направились в кабинет главы района, чтобы получить у него на все ответы: откуда у того шикарный двухэтажный особняк, тогда как у погорельцев в новых домах стены в трещинах и штукатурка отваливается? Почему бюджет района платит по 2 миллиона каждый год адвокату Зайцева за пользование полигоном бытовых отходов? Почему после судимости (вот за этих самых погорельцев) Зайцев по-прежнему занимает свой пост?

Скандал разразился спустя несколько дней, когда было обнародовано видео. И то, что случилось в тот день в кабинете, увидели все. Вот Иван Литомин приблизился к Сергею Зайцеву с микрофоном, стал спрашивать его. В гневе чиновник попытался отнять микрофон и вытолкать журналиста вон, даже повалил его на пол. Вошедшие в этот момент заместители вместо того, чтобы успокоить его, стали закрывать блокнотами камеру.

Хакасский следственный комитет провел проверку и возбудил уголовное дело по ч.3 ст.144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Затем пресс-центр «Единой России» опубликовал информацию, что Сергея Зайцева исключили из партии. Президиум генерального совета «Единой России» дал поручение региональному политсовету рассмотреть вопрос о соответствии главы Ширинского района занимаемой должности.

Сегодня, 28 мая, политсовет собрался и... встал на сторону Зайцева, попросив пересмотреть вопрос об исключении. Иначе пообещали сами положить на стол партийные билеты.

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