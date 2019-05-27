«Я его отпустил, и он упал!»: на чиновника в Хакасии заведено уголовное дело за нападение на журналиста

Журналисты «России 24» (программа «Вести. Дежурная часть») написали заявление в полицию посте того, как попытались взять интервью у главы Ширинского района (Республика Хакасия) Сергея Николаевича Зайцева. Материалы передали в Следственный комитет – здесь уже проводят проверку. Корреспондент Иван Литомин с командой работал в поселке, который в апреле 2015 года пострадал от страшного пожара. «Пытал с пристрастием» - как сегодня живется погорельцам, не нажился ли на них глава района, откуда у последнего шикарный коттедж и вообще, как человек с судимостью занимает этот пост*. Окончательно из себя чиновника вывел вопрос о полигоне твердых бытовых отходов. Земля под ним принадлежит Павлу Двигуну, адвокату Зайцева. И администрация района ежегодно платит ему в качестве арендной платы по 2 миллиона рублей...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/711155" frameborder="0"></iframe> Глава Ширинского района Сергей Николаевич Зайцев специально для радио "Комсомольская правда".

- Пшел вон отсюда! - взорвался глава.

И после короткой потасовки аккуратно «уложил» журналиста на пол в своем кабинете. Шоу, само собой, попало на камеру видеоопертаора и моментально разлетелось по социальным сетям.

Сначала Сергей бьет по микрофону, а потом начинает выталкивать журналиста из кабинета. Фото: стопкадр с видео «Россия 24»

В понедельник Сергей Зайцев был совершенно открыт для журналистов. У него – свое видение случившегося.

- Это произошло 22 мая, - рассказал он «Комсомолькой правде» - Красноярск, - рабочий день начинается с 8 часов утра, но я прихожу на работу пораньше. И в тот день пришел, потому что накануне был в Абакане, а за время моего отсутствия накопилось много документации, которую нужно было разобрать. Примерно в 7:20 ко мне в кабинет врываются трое неизвестных мне мужчин. Один – с камерой, которая уже работала. Второй с микрофоном. Третий встал сзади них, не знаю, кто это. Тот, который с микрофоном, приблизился ко мне вплотную, когда я сидел за рабочим столом. Не представился. Устно сказал, что является корреспондентом «Вести 24», при этом ни удостоверения не предъявил, не бейджа на нем не было. И сразу бесцеремонно задает мне вопрос: почему я, имея уголовное прошлое, занимаю пост главы Ширинского района. Причем заявил совершенно безапелляционно. Что я возвел себе личный коттедж за счет строительства очистных сооружений в поселке Жемчужный. И не стыдно ли мне смотреть в глаза погорельцам, потому что я их обокрал при строительстве жилых домов**. Я попросил его присесть, хотя бы рассказать что, кто он такой и что происходит. Но он присесть отказался и начал сыпать одно за другим оскорбления в мой адрес. Тогда я хотел вытолкать его за дверь. Я много общаюсь с журналистами. В том числе и после пожаров 2015 года. Но с таким поведением, хамским и циничным, никогда не встречался. Я считаю, что это провокация, они ее хотели и добились своего. Я не выдержал, был возбужден. Когда выталкивал, он меня непроизвольно ударил ногой, я его отпустил и он упал. Но даже лежа на полу, он продолжал меня оскорблять и почему-то улыбался! В 7.45 у меня начиналась рабочая планерка, в кабинет зашли заместители и начальники управлений. Они также, безо всякого насилия, начали выдворять журналистов из кабинета и вытолкали. Я сожалею лишь об одном, если кто-то из жителей района и республики посчитает, что я вел себя некорректно.

Глава Ширинского района Хакасии напал на журналиста.Сергей Зайцев набросился на Ивана Литомина и повалил на землю

Кстати, по поводу «неудобных» вопросов. Журналисты действительно ездили к погорельцам, но показали только одного и них. Администрация района не была заказчиком строительства. Мы не финансировали его, не осуществляли строительный надзор. Все мероприятия были отражены в постановлении Правительства РФ. Занимался строительством субъект РФ (то есть Республика Хакасия – прим. ред.), это всем известно. Как можно обвинять сегодня меня в краже денег у погорельцев?

Это что? Улыбка? Фото: стопкадр с видео «Россия 24»

Впрочем, самому Литомину пользователи соцсетей уже припоминают другую скандальную историю, с которой он был связан: на «Вестях24» вышел его сюжет об избиении участников гей-вечеринки. Весьма издевательский – как раскритиковали потом его зрители в социальных сетях. Иван Литомин цитировал посты очевидца драки манерным голосом, завершив его репликой - «о сорвавшейся тусовке знают лишь интернет-пользователи, а сами участники, по всей видимости, сообщать куда-либо о своих страданиях стесняются...»

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Напомним, в Красноярске не так давно было две не менее ярких истории. Известного журналиста Дмитрия Полушина (главред интернет-издания KrasNews.com) выдворили с сессии Законодательного Собрания края прямо во время отчетного выступления губернатора Александра Усса. По официальной версии потому, что он не аккредитован в Заксобрании, по неофициальной – за то, что «достал» постоянной критикой работы депутатского корпуса (и критиковал, это правда).

А в прошлом году журналисты запомнили общероссийский медиафорум, на котором одному из красноярских телеоператоров вручили международное журналистское удостоверение. Торжественно сообщив, что в Европе оно открывает все двери. А спустя полчаса... выдворили с сессии медиафорума редакторов краевых газет, резонно спросив: вы газетчик? Вот и идите...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственный комитет России по Республике Хакасия провел проверку инцидента. В отношении Сергей Зацева возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Юлия Арбузова, помощник руководителя управления (по связям со средствами массовой информации):

Как районный глава в Хакасии напал на "Дежурную часть".

- По версии следствия, 22 мая 2019 года съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» с целью подготовки материала для репортажа пришла в здание администрации, где попыталась записать интервью с главой муниципального образования Ширинский район. В ходе встречи с журналистами Зайцев, находясь в своем рабочем кабинете, будучи недовольным их действиями, направленными на получение информации, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль. Кроме того, в рамках уголовного дела будет проверена информация о коррупционной составляющей в деятельности главы муниципального образования Ширинский район, о которой заявили авторы сюжета «Вести. Дежурная часть».

*В Черногорске 25 апреля 2019 года вынесли приговор по уголовному делу о халатности должностных лиц, повлекшей гибель 12 человек в результате пожаров в апреле 2015 года. Глава Ширинского района Сергей Зайцев был признаны виновными в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Ему дали 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Однако освободили от наказания в связи с амнистией к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

**В 2015 году, после страшного пожара в республике, из федерального бюджета были выделены средства на строительство новых домов. Горело в апреле, а поставить дома надо было к осень того же года, чтобы люди могли заселиться к морозам. То, что строитель спешили, - однозначно, по поводу похищенных или не похищенных средств расследования никто не проводил. Но факт остается фактом: дома оказались безобразными, непригодными для жилья. С «картонными» стенами, щелями и покрылись изнутри плесенью в первые же месяцы.

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Прецедентом не назовешь, но случай явно из ряда вон. На журналиста федерального канала «Россия 24» (программа «Вести. Дежурная часть») набросился глава Ширинского района Хакасии. Сергею Зайцеву просто… не понравились вопросы, которые, якобы вломившись в его кабинет, задавал корреспондент Иван Литомин. (Подробнее)