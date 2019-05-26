2019-05-26T07:26:32+03:00
Происшествия

Потребуется генетическая экспертиза, чтобы установить личности найденных под Приисковым туристов

Возбуждено уголовное дело по статье 105 - убийство двух и более лиц
Ольга КОСТИНА
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Продолжаются поиски четвертого туриста Фото: СоцсетиПродолжаются поиски четвертого туриста Фото: Соцсети
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Причину гибели туристов, пропавших в Приисковом в ноябре прошлого года, установит судебно-медицинская экспертиза. Об этом заявили следователи после того, как были найдены тела трех участников рокового выезда на снегоходах.

Напомним, ЧП в Приисковом произошло 24 ноября 2018 года. В тот день 40-летний Александр Заболоцкий, 40-летний Дмитрий Егоров, 29-летний Артем Сергеев и 36-летняя Мария Бескостная поехали кататься на трех снегоходах в район верховья реки Сарала, в направлении озера Панфиловское Орджоникидзевского района. Ребята знали, что погода ухудшается. Были уверены, что вернутся вовремя. Но попали в буран: на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. В условленное время на связь друзья не вышли. Хозяин гостевого дома, где они остановились, решил не медлить и сразу сообщил в полицию: пропали люди. Из-за непрекращающейся бури на поиски туристов выдвинулись не сразу. Поисковики позже обнаружили лежку, которую те соорудили в попытке укрыться от непогоды. Они пытались даже развести костер при помощи топлива из баков и веток. Часы ожидания оказались невыносимыми. Туристы попытались найти путь обратно сами. Увы…

Еще зимой были обнаружены брошенные снегоходы Фото: Соцсети

Еще зимой были обнаружены брошенные снегоходы Фото: Соцсети

В СК РФ по Республике Хакасия тогда по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

И вот, спустя почти полгода - 24 мая 2019 года - в соцсетях появилось сообщение: «обнаружено тело одного из пропавших туристов». Совсем рядом с Приисковым. В 417 метрах от лежки в верховье ручья Известковый у подножья горы Арарат. Тело несчастного доставили в Абакан. По информации участников поисковой группы, останки потрепал медведь. Лицо не тронул. Поэтому удалось опознать погибшего - это Артем Сергеев.

25 мая в результате поисковых мероприятий в том же районе местности обнаружили тела еще двух пропавших.

- С целью установления причины смерти туристов назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе СК РФ по Республике Хакасия. - В последующем будет проведено опознание и генетическая экспертиза идентификации тела. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения еще одного пропавшего туриста, а также всех обстоятельств их исчезновения. Расследование уголовного дела продолжается.

Поисковики уже нашли трех участников того рокового похода

Поисковики уже нашли трех участников того рокового похода

Для многих эта история стала настоящим шоком. Вот что сейчас пишут в сосетях по этому поводу:

«До последнего надеялся, что ребята с Приискового не погибли. Увы, тела почти всех нашли. Родным горе, но хотя бы достойно предадут земле. Соболезную родственникам и друзьям».

«Такая страшная история».

«Полкилометра отделяло жизнь от смерти».

«Так нелепо и трагично».

«Люди погибли, совершив ошибки, надо делать выводы всем».

Родным погибших пишут слова соболезнования.

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В Приисковом спустя почти полгода возобновили поиски четверых пропавших туристов

Поиски туристов, пропавших в Приисковом в конце прошлого года, возобновились. Накануне специалисты Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда выехали изАбакана на в поселок. Дорога заняла несколько часов, по приезду занялись подготовкой оборудования. Хотя оно, прямо скажем, нехитрое: щупы. Да две служебные собаки в помощь. Снег местами уже сошел, а где не сошел – значительно осел и уплотнился так, что можно пройти на снегоступах. Вообще, делом занимается Следственный комитет - но представителям ведомства пока здесь делать нечего, - пока не найдут тела. Поэтому на месте только МЧС (подробнее).

В Приисковом продолжат искать пропавших осенью туристов!

Вчера 23 мая специалисты Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда выехали из Абакана в Приисковый

21 марта спасатели и представитель следственного комитета побывали в Приисковом. Специалисты оценили состояние снега и решили вернуться в середине апреля. Так и сделали. Перед майскими праздниками специалисты вернулись, но на праздники уехали, так как в республике был объявлен режим повышенной готовности. И вот вчера спасатели снова отправились в Приисковое. Десять человек продолжат поисковую операцию (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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