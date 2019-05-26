Потребуется генетическая экспертиза, чтобы установить личности найденных под Приисковым туристов

Причину гибели туристов, пропавших в Приисковом в ноябре прошлого года, установит судебно-медицинская экспертиза. Об этом заявили следователи после того, как были найдены тела трех участников рокового выезда на снегоходах.

Напомним, ЧП в Приисковом произошло 24 ноября 2018 года. В тот день 40-летний Александр Заболоцкий, 40-летний Дмитрий Егоров, 29-летний Артем Сергеев и 36-летняя Мария Бескостная поехали кататься на трех снегоходах в район верховья реки Сарала, в направлении озера Панфиловское Орджоникидзевского района. Ребята знали, что погода ухудшается. Были уверены, что вернутся вовремя. Но попали в буран: на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. В условленное время на связь друзья не вышли. Хозяин гостевого дома, где они остановились, решил не медлить и сразу сообщил в полицию: пропали люди. Из-за непрекращающейся бури на поиски туристов выдвинулись не сразу. Поисковики позже обнаружили лежку, которую те соорудили в попытке укрыться от непогоды. Они пытались даже развести костер при помощи топлива из баков и веток. Часы ожидания оказались невыносимыми. Туристы попытались найти путь обратно сами. Увы…

Еще зимой были обнаружены брошенные снегоходы Фото: Соцсети

В СК РФ по Республике Хакасия тогда по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

И вот, спустя почти полгода - 24 мая 2019 года - в соцсетях появилось сообщение: «обнаружено тело одного из пропавших туристов». Совсем рядом с Приисковым. В 417 метрах от лежки в верховье ручья Известковый у подножья горы Арарат. Тело несчастного доставили в Абакан. По информации участников поисковой группы, останки потрепал медведь. Лицо не тронул. Поэтому удалось опознать погибшего - это Артем Сергеев.

25 мая в результате поисковых мероприятий в том же районе местности обнаружили тела еще двух пропавших.

- С целью установления причины смерти туристов назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе СК РФ по Республике Хакасия. - В последующем будет проведено опознание и генетическая экспертиза идентификации тела. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения еще одного пропавшего туриста, а также всех обстоятельств их исчезновения. Расследование уголовного дела продолжается.

Поисковики уже нашли трех участников того рокового похода

Для многих эта история стала настоящим шоком. Вот что сейчас пишут в сосетях по этому поводу:

«До последнего надеялся, что ребята с Приискового не погибли. Увы, тела почти всех нашли. Родным горе, но хотя бы достойно предадут земле. Соболезную родственникам и друзьям».

«Такая страшная история».

«Полкилометра отделяло жизнь от смерти».

«Так нелепо и трагично».

«Люди погибли, совершив ошибки, надо делать выводы всем».

Родным погибших пишут слова соболезнования.

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