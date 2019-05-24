«Артема нашли»: спустя полгода обнаружено тело одного из пропавших в Приисковом туристов

- Сегодня нашли одного из потерявшихся в ноябре ребят. Нашли Артема. Поиски остальных продолжаются, - такой появился вечером 24 мая в группе Приискового.

Это небольшое село в Хакасии до недавнего времени было известно только любителям фрирайда и снегоходчикам. Оно прогремело на всю страну в ноябре 2018 года, когда здесь, в горах, бесследно исчезли четверо туристов.

Сообщается, что найденный человек - это якобы Артем Сергеев. Фото: соцсети.

Напомним, компания приехала в субботу, 24 ноября, в Приисковый, чтобы покататься на снегоходах. Трое мужчин из Красноярска и женщина из Саяногорска. Хозяин турбазы «Крепость», где они остановились, утверждал: друзья знали, что погода к вечеру испортится. Но надеялись возвратиться раньше, чем повалит снег. А когда не вернулись , предприниматель набрал 112. Было около 20.00.

В тот день Приисковом разразился снежный шторм, скорость ветра достигала 35 метров в секунду. Выйти на поиски сразу же было невозможно. На следующее утро, как позволила погода, выдвинулись несколько групп: спасатели и местные жители-добровольцы, подтянулись снегоходчики, полицейские. Всего примерно 200 человек.

Погода портилась, надо было пережидать. Уходили часы, дни. Проверили несколько направлений. Вертолет смог прибыть из Красноярска только 26 ноября. За два дня облетел около 330 квадратных километров. А 28-го пришло известие: на горе Арарат найдены брошенные снегоходы и укрытие из веток. Казалось, вот-вот, и людей отыщут. Но нет – больше никаких следов.

Тело нашли неподалеку от снегоходов, принадлежащих пропавшим туристам. Фото: соцсети, стоп-кадр.

Поиски прекратили 18 декабря. Приисковый был завален снегом до третьего этажа. Решили отложить операцию до весны. Ее возобновили в середине апреля. Свернули на какой-то момент – из-за режима повышенной готовности, объявленного в Хакасии. А теперь поисковики вернулись. И сразу – новость.

- Одного из ребят нашли спасатели, - подтвердил нам по телефону владелец гостиницы Анатолий Картузов. - Там же, в районе горы Арарат, где были обнаружены снегоходы. Я думаю, остальные там тоже недалеко. Завтра рано утром снова поедут искать. У нас до сих пор лежит снег, хотя маленькие проплешины есть. Нынче май был очень холодным, снег тает медленно, его немало. Задействовано много людей, есть добровольцы.

Завтра утром операция в Приисковом будет продолжена. Фото: соцсети.

Через полгода - день в день, неужели, правда нашли? Однако в пресс-службе ГУ МЧС по Хакасии от любых комментариев отказались: обращайтесь в следком. Звоним:

- Действительно, поступила информация о том, что в районе горы Арарат обнаружено тело, - говорит помощник руководителя управления по связям со средствами массовой информации Юлия Арбузова. – Предположительно, это один из туристов, пропавший в таежной местности. В настоящее время осуществлен выезд следственно-оперативной группы на место, где найдено тело. Там сейчас работают следователи. Пока это все, что мы можем сказать.

Артем Сергеев - торговый представитель в компании «Фаер», которая занимается оптовыми продажами алкоголя. Как минимум, в ней он с 2011 года (об этом говорит ряд документов). Кристина - жена Артема, известно, что у Кристины и Артема растет 3-летняя дочь.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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