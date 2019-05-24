В Приисковом спустя почти полгода возобновили поиски четверых пропавших туристов

Поиски туристов, пропавших в Приисковом в конце прошлого года, возобновились. Накануне специалисты Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда выехали из Абакана на в поселок. Дорога заняла несколько часов, по приезду занялись подготовкой оборудования. Хотя оно, прямо скажем, нехитрое: щупы. Да две служебные собаки в помощь. Снег местами уже сошел, а где не сошел – значительно осел и уплотнился так, что можно пройти на снегоступах. Вообще, делом занимается Следственный комитет - но представителям ведомства пока здесь делать нечего, - пока не найдут тела. Поэтому на месте только МЧС.

Майская фотография: в горах по-прежнему много снега. Фото: соцсети

Знали, что надвигается непогода

Напомним, что компания приехала в субботу, 24 ноября, в Приисковый, чтобы покататься на снегоходах. Трое мужчин – из Красноярска, женщина – из Саяногорска. Хозяин турбазы «Крепость», где они остановились, уверял: друзья знали, что погода к вечеру испортится. Но они планировали вернуться раньше, чем пойдет снег. А когда не вернулись, предприниматель набрал номер телефона 112. Было около 20 часов вечера.

Моментально выйти на поиски пропавших спасатели не смогли бы – в Приисковом разразился снежный шторм, скорость ветра достигала 35 метров в секунду. Но на следующий день, как только позволила погода, целая команда приступила к спасательной операции, с специалистам МЧС присоединились и добровольцы из числа жителей Приискового, приехали снегоходчики из близлежащих населенных пунктов, полиция. Итого – около 200 человек.

Погода периодически портилась, поэтому приходилось пережидать. Терялись часы и дни. Удалось проверить район реки Верхняя Сарала (пропавшие туристы говорили владельцу гостиницы, что поедут туда) и несколько других направлений. Самолет МЧС МИ-8 из Красноярска смог прилететь только в понедельник 26 ноября, когда позволила погода, и за два дня облетел около 330 квадратных километров. 28 ноября нашли брошенные снегоходы и укрытие из веток. И все – с того момента никаких следов.

18 декабря было принято решение прекратить поиски. До того момента, пока в Приисковом не начнет сходить снег. 21 марта в поселке побывали спасатели и следователь из хакасского следкома. Специалисты оценили обстановку и сообщили: еще рано, давайте в середине апреля попробуем. Так и сделали, вернулись в середине апреля, начали искать. Но перед майскими праздниками в Хакасии был объявлен режим повышенной готовности. И снова пришлось свернуться. И вот теперь команда вернулась.

Ей предстоит обследовать места, куда зимой физически не смогли добраться: скальные расщелины и глубокие распадки. Там до сих пор еще лежит глубокий снег. И еще раз пройдут по прежним маршрутам, где снег уже растаял.

Почему не нашли в первый раз

Как спасатели прочесывают территорию: с утра «нарезают» на карте квадраты, которые нужно пройти за световой день. Затем выезжают на место и становятся цепью – на расстоянии вытянутой руки друг от друга. И так идут метр за метром, щупами проверяя снег на всю глубину. Это практика, по которой работают в подобных ситуациях.

В первый раз туристов искали более 200 человек. Фото: ГУ МЧС России по Хакасии

Оборудование не помогло

Металлоискатели использовали еще в первый раз. Радиус действия – до 150 – 200 метров. Прибор начинает звенеть, как только в поле его чувствительности попадает любой металлический предмет. То есть ему 2 – 3 метра снега нипочем.

Спасатели надеялись, что у туристов было хоть что-то металлическое: булавки, застежки, брелки. Или вшитые в одежду специальные металлические метки. Но прибор так ни разу не прозвенел. Варианта два: либо на одежде туристов нет такой металлической метки, либо самих туристов там нет вообще. У родственников, кстати, спрашивали, в чем были одеты их близкие – никто толком не мог пояснить.

Базовые инструменты – лопата и металлический щуп (его еще называют лавиноискатель, оптимальная длина – 2 метра). Если щуп наткнулся на что-то в толщине снега – тут же начинают копать, проверять. Сколько они перерыли снега в Приисковом, теперь сами затрудняются сказать.

- Оборудование у нас не хуже, чем у зарубежных коллег, - уверяет один из спасателей. - Единственное, в чем мы можем им позавидовать – курорты у них лучше оборудованы и с дисциплиной все в порядке. Не может у них такого быть, чтобы человек просто так взял и пошел кататься, никого не предупредив. Ну, и одежда тоже – за рубежом в опасные путешествия туристов не пускают, если у них нет специальных металлических меток на костюмах. А у нас все ЧП происходят исключительно из желания людей найти приключений. Где хотят, там и ездят, что хотят, то и делают. Ищут неприятности – и находят их.

Что не так с собаками

Помощь собак бывает бесценна. Они натасканы искать живых людей. Но даже если человек погиб, собаки могут учуять. Проблема в другом: когда глубина снега больше метра, они не смогут уловить ничего.

В первой поисковой операции участвовали два служебных пса. Вот что говорят спасатели:

- Знаете, почему зимой от собак было толку мало? Собаку со снегохода выпускают, она в рыхлый снег погружается, тонет на глубину 3-4 собачьих роста и тоскливо смотрит на своего кинолога снизу вверх: «куда ты меня кинул, человек?»

На этот раз снова взяли двух собак. Будут выпускать их там, где снег уже стаял.

Снегоходы нашли на 4-й день, в снегу. Фото: соцсети

Человеческий фактор

Сейчас, когда ничего не известно, можно привести массу версий, почему четверо туристов пропали. Когда группа потерялась, было штормовое предупреждение. Все в Приисковом знали, что к вечеру разразится снежная буря. И они знали. Но все равно поехали, уверенные, что успеют вернуться назад. К тому же были не подготовлены.

Опытные снегоходчики приезжают в Приисковый со спутниковыми телефонами, картами и навигаторами. Они знают, что делать в лесу, если непогода застанет их врасплох: как окопаться или соорудить временное укрытие, как потом определить свое местонахождение. И самое главное – МЧС извещает всеми возможными способами: собрались в поход – сообщите свой маршрут с точностью до километра.

В Приисковом рассказали, что ровно за неделю то того, как пропали четверо туристов, в тех же местах потерялись два опытных снегоходчика. Но они заранее сообщили о своих планах, они шли на дальний маршрут и знали, что погода может испортиться. Так и случилось. Парни соорудили укрытие и переждали в нем ночь. Наутро небо разъяснилось, парни сориентировались по карте, где находятся, вышли и спокойно направились назад. А на их поиски уже летел вертолет. Когда сел, уточнили, в правильном ли направлении они едут. И так самостоятельно добрались до поселка.

В чем ошибка пропавших туристов, считают спасатели, – неподготовленность. Сбились с трассы, пытались соорудить убежище (следы «берлоги» спасатели нашли на 4-й день поисков). Но все пошло не так. Туристы целый день катались и устали, плюс не ели нормально, потом холодная ночевка без костра и света, ночь и страх. Они не могли уйти далеко от снегоходов, искать их нужно где-то рядом, - считают поисковики.

«КП» продолжает следить за ходом событий в Приисковом.

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